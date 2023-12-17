美副防長：美軍聯手矽谷成擊敗中國關鍵 廠商卻回「憑什麼」…

美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）指出，美國軍方只有和矽谷建立密切的關係，才能在與中國的競爭中將其擊敗。(路透資料照片)

美國之音報導，美國國防部 副部長凱瑟琳·希克斯 （Kathleen Hicks）本周在走訪加州帕洛阿圖（Palo Alto）的高科技公司後指出，美國軍方只有和矽谷 建立密切的關係，才能在與中國的競爭中將其擊敗。

報導引述彭博指出，希克斯走訪矽谷，意在探討如何利用矽谷的創新思維贏得正在與中國進行的戰略競爭。不過希克斯所會晤的高科技廠商卻告訴她，美國國防部如果希望在這方面有所斬獲，就必須改變其官僚作派。

據報導，年僅23歲、布林克無人機公司（BRINK）創辦人布萊克·雷斯尼克（Blake Resnick） 在與其他業界高層會面希克斯之後說：「軍方一直說需要更強大的製造業能力，但是他們就是不下訂單」，「我憑什麼要花幾千萬、幾億美元建廠，然後什麼都不生產呢？」

其中關鍵問題之一就是五角大樓的花錢方式。希克斯本周三在走訪了帕洛阿圖幾家新創公司後接受彭博採訪時承認，國防部通常歷時兩年的撥款程序和周期的確讓初創公司面臨挑戰，因為這些公司運作的籌資周期要短很多。

希克斯的矽谷之旅是美國國防部一項分數年實施、讓科技創新服務美國軍方努力的一部分。有官員表示，這是美國軍方與解放軍競爭中獲勝的關鍵。

「我們現在有機會充分利用我們認為美國在創新上享有的比較優勢，」希克斯說。 她認為美國軍方與高科技公司的關係已經比五年前密切許多。

但是軍方的文化與矽谷新創公司的文化之間還是存在著天壤之別。彭博指出，希克斯在另一家名為Skydio的無人機製造公司內一顆「感恩樹」旁的大螢幕上，觀看對該公司國防合約的介紹。希克斯的軍方助理們身著一絲不苟的軍裝端坐，而作介紹的工程師卻穿著T恤衫和十字拖侃侃而談。

希克斯指出，這種反差貫穿軍方採購的整個過程，強調雙方「文化和結構差異」。科技公司也認為軍方的採購人員「過於懼怕風險」。