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人行：經濟難照以往高速成長 估今年能保5

記者黃雅慧／綜合報導
中國央行行長潘功勝28日表示，中國經濟持續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯。（路透）
中國央行行長潘功勝28日表示，中國經濟持續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯。（路透）

中國人民銀行行長潘功勝28日在香港金融管理局與國際清算銀行（BIS）舉行會議上表示，中國經濟持續恢復向好，總體回升明顯，預計今年能夠實現5%的經濟成長目標，但中國正在經歷經濟成長模式轉型，龐大的基數決定了中國經濟很難像以往維持每年8%到10%的高速成長。

綜合媒體，潘功勝指出，過去一年，多國央行面臨通膨挑戰，中國情況則不同。當前中國的消費者物價指數（CPI）正逐步觸底回升，採購經理人指數（PMI）也出現積極變化；製造業PMI持續改善，服務業PMI今年以來都處於擴張區間。

就中國經濟情勢，潘功勝認為要注意兩個視角：一是當前中國的國內生產毛額（GDP）總量已逾人民幣120兆元（約16.86兆美元），龐大基數決定中國經濟很難像以往維持每年8%到10%的高速成長。其次，中國正經歷經濟成長模式轉型。過度依賴基建與房產投資的傳統成長模式，也許短期內能實現更高增速，但也會損害成長的可持續性。

針對政府債務，潘功勝稱，個別地方政府因經濟轉型，財政收入減少，導致債務問題凸顯。當局對地方債問題已採取措施，包括對發新債有嚴格要求，不許有債務問題的地方政府投資基建，以及鼓勵地方政府金融工具透過注資轉型至市場為本的機構等。

他提到，按國際清算銀行的債務定義，包括資產負債表的債務，中國政府債務占GDP為78%，低於已開發經濟體有關債務占比達109%，以及Ｇ20經濟體債務占比94%。

至於房地產債務，潘功勝稱，房市波動非中國獨有，中國自1990年代開始城市化，經過數十年急速擴張，現正處於過渡期中間。目前一、二線城市需求仍穩健，三、四線城市需求則在下降。雖然中國房市正經歷調整，但長期有利中國經濟發展和可持續增長。

投資 央行 香港

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