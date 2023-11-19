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習訪美 王毅：運籌大國關係「大手筆」 推動中美穩下來

中國新聞組／北京19日電
中共外事辦主任兼外長王毅（右）強調，習近平出席拜習會，是「運籌大國關係的『大手筆』」，也在「歷史關頭推動中美穩下來好起來」。（取材自外交部官網）
中共外事辦主任兼外長王毅（右）強調，習近平出席拜習會，是「運籌大國關係的『大手筆』」，也在「歷史關頭推動中美穩下來好起來」。（取材自外交部官網）

中國國家主席習近平結束在舊金山亞太經合會（APEC）行程與「拜習會」，並於昨天返回北京。中共外事辦主任兼外長王毅表示，此訪是習近平運籌大國關係的「大手筆」，習近平赴約「再次在歷史關頭推動中美關係穩下來、好起來」。有學者分析，指習近平此行最大收穫是暫時穩定美中關係，但談不上改善，只是一次「技術性的停歇」。

亞太經合會峰會昨落幕，此次拜習舊金山會晤，被認為是美中走向和緩一次標誌性外交事件。但美國總統拜登在拜習會後的記者會上，仍表示習是獨裁者，因為習近平必須治理中國這樣一個共產國家。

習近平對拜登此言尚無回應，不過昨天他的一個表情似乎透露端倪。中國外交部發言人華春瑩昨在社交媒體X（推特）上發出一幀照片，稱亞太經合會非正式領袖峰會結束時，拜登與習近平話別。照片中，拜登在與習話別時臉上露出燦爛笑容，似有意彌補記者會上對習的負面描述；而只看到側面的習近平似乎並未回報拜登的笑容，表情略顯困惑尷尬。

這張照片也在中國官媒新華社上轉發，顯示中國官方有意藉此消弭美中這次會談的各方負面觀感，塑造會談成功的整體印象。

據中國外交部官網18日晚間消息，王毅向隨行記者介紹此訪時表示，拜登向習近平「發出一份舉行元首會晤的單獨邀請」，習近平「審時度勢，應邀赴約，再次在歷史關頭推動中美關係穩下來、好起來」。此次會晤展現雙方的積極意願，取得重要成果，具有非凡意義，對歷經起伏的中美關係發揮關鍵引領作用；這是中美關係史上的大事件，也是國際關係中的大事件。

他並指出，「舊金山不是終點，而應該成為新的起點」；中美關係能否鞏固向好態勢，關鍵在於美方能否遵信守諾，同中方相向而行，把兩國元首達成的重要共識真正落到實處。明年是中美建交45周年，雙方應當從舊金山再出發，推動中美關係持續改善發展，這符合兩國人民利益願望，也符合世界期待。

王毅最後提到，此訪是習近平「運籌大國關係的『大手筆』」。從年初在莫斯科舉行中俄元首會晤，到年底在舊金山舉行中美元首會晤，「中國堅持不懈推進大國協調合作，推動構建總體穩定、均衡發展的大國關係框架，充分彰顯了中國負責任的大國擔當」。

中央社引述旅美政治學者鄧聿文分析，習近平最大收穫是暫時穩定美中關係，可能增加美企對中國的信心，但美中關係遠談不上改善，只是一次「技術性的停歇」。

外交部發言人華春瑩在社交媒體X（推特）上發出一幀照片，APEC非正式領袖峰會結束...
外交部發言人華春瑩在社交媒體X（推特）上發出一幀照片，APEC非正式領袖峰會結束時，美國總統拜登與國家主席習近平話別。(取自華春瑩X帳號)

習近平 拜登 舊金山

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