「美日都談了，南韓呢？」習近平、尹錫悅場邊互動熱絡

中國國家主席習近平（中）和南韓總統尹錫悅（左）在APEC會議中兩人互動。（路透）

南韓 總統尹錫悅16日在APEC領導人非正式對話會上，與中國國家主席習近平 會面，並進行了短暫交流。尹錫悅表示，期待此次亞太經合組織峰會能取得良好成果。習近平回應稱，相信這次峰會將取得良好成果，希望中韓兩國攜手開展合作。

會議開始前，各國領袖代表拍了大合照。習近平站在第一排的，他兩邊分別為加拿大總理杜魯多 和日本首相岸田文雄，澳洲總理則站在杜魯多旁邊。杜魯多主動轉頭向習近平問好，習微笑以對，但兩人並無交談。

對話會以工作午宴的形式舉行。代表們進場後，美國總統氣候問題特使柯瑞率先上前找習近平談話。習近平隨後轉身和印尼總統佐科威簡單握手致意。待習近平轉回座位，尹錫悅立即主動和他互動，兩人交談許久，看上去氣氛愉快，尹錫悅隨後也與坐在習後方的中國外長王毅致意。

法廣網引述韓國總統室介紹，尹錫悅表示，期待此次亞太經合組織峰會能取得良好成果。習近平回應稱，相信這次峰會將取得良好成果，希望中韓兩國攜手開展合作。據悉，尹錫悅還感謝中方在杭州亞運會期間對韓國總理韓悳洙的款待。習近平表示，他與韓悳洙進行了一次很好的會面。

韓中領導人可能藉亞太經合組織峰會之機另外舉行雙邊會談，備受關注。南韓總統室表示，韓中兩國正就領袖會談事宜進行協調，但由於兩國領導人的日程安排緊湊，雙邊會談能否成行尚不得而知。

對於「習近平已與美日領導人舉行雙邊會談，而韓中為何尚未敲定領袖會談日程」的提問，南韓總統室表示，中方先要把力量集中在中美領袖會談上，後決定在剩下的時間裡同哪些國家進行會談。因此中方在中美領袖會談結束後，與日方進行了簡短會談。這與韓中領袖會談能否成行是兩碼事。兩國正從戰略層面判斷是否舉行領袖會談。