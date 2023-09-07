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中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

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中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

編譯季晶晶／綜合報導
中國公司正透過建立合資企業、搬遷生產基地，以及進行技術合作等方式，抵消美方在半導體和EV電池領域的封鎖。（路透）
中國公司正透過建立合資企業、搬遷生產基地，以及進行技術合作等方式，抵消美方在半導體和EV電池領域的封鎖。（路透）

南韓財經媒體Business Korea報導，雖然美國拜登政府將中國排除在《通膨削減法案》（IRA）補貼之外，但中企透過建立合資企業、搬遷生產基地，以及進行技術合作等方式，努力抵消美方在半導體和EV電池領域的封鎖。

業內人士6日透露，中國電池和材料業者尋求與南韓公司合資，赴韓設生產基地。這是因為北美或與之簽有自貿協定的國家生產的電池，組裝到美國電動車可獲IRA補貼。

中企華友鈷業向樂金化學（LG Chem）和浦項化學科技（POSCO ChemTech）各砸1.2兆韓元，分別在新萬金和浦項蓋前驅材料和鎳原料工廠；中偉集團與浦項控股和舊名浦項化學的POSCO FUTURE M聯手，投1.5兆韓元在浦項建鎳精煉廠；另有格林美和電池製造商SK on同意於新萬金共同投資2.2兆韓元設前驅材料廠。

要打入美國市場還可以設立外國子公司或進行技術合作。中國的天賜材料今年稍早宣布規模2.6億美元的投資計畫，股權結構包括由一家新加坡子公司擁有一家荷蘭子公司，後者再擁有一家美國子公司，在德州和路易斯安那州生產電池材料電解液。電池製造商寧德時代正透過與福特汽車的合作進軍美國市場，福特持有工廠100%股權，而寧德時代提供技術換授權費。密西根政府批准為兩家公司的合資企業提供1.23億美元補助。

在美國防堵中國之後，有分析表明對岸增加對墨西哥的汽車投資。墨西哥汽車零件協會統計發現，去年對墨西哥的投資有40%由遷出中國的公司完成，反映出業者極力爭取美墨加協定（USMCA）提供的各項稅務優惠。

投資 墨西哥 南韓

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