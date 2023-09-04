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華為新機開賣 深圳、廣州排隊潮還燒到日本 業界估銷千萬支

中國新聞組／北京4日電
華為Mate 60 Pro引發搶購熱潮，深圳線下門店再現排隊盛況。(取材自上海證券報)
華為Mate 60 Pro引發搶購熱潮，深圳線下門店再現排隊盛況。(取材自上海證券報)

華為「捅破天」手機Mate 60 Pro繼8月底上市就賣到缺貨，3日再在全通路開賣，上海、北京、深圳、廣州等地門市都出現排隊搶購熱潮，電商平台各顏色也都在1分鐘內售罄，哄搶潮還延燒到日本。業界保守估計僅Mate60 Pro銷量就有80萬支，Mate60系列銷量可能達千萬級別。社群平台昨被華為「王者歸來」、「遙遙領先」刷屏，齊喊「這次想不衝都不行了」。

華為實體通路在3日18時8分開賣新手機Mate 60 Pro，當天購買的民眾是之前在華為門市預訂者，但從華為3日在深圳門市進行的直播看到，大量消費者也蜂擁而至搶購新機，場面異常火爆。直播間裡也被「遙遙領先」和Mate 60再次出發刷屏。

與此同時，每日經濟新聞報導，華為商城、淘寶、京東等線上平台銷售頁面消息顯示，3日18:08分開啟華為Mate 60 Pro的全款搶購，相關線上平台各顏色Mate 60 Pro手機也都在１分鐘內售罄。

華為自8月29日發布Mate 60 Pro 12+512GB版本後，8月30日上架Mate 60標準版，售價5999元（人民幣，下同），目前同樣僅提供12+512GB版本，及雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四種配色。

Mate 60 Pro在8月底一上市就賣到缺貨。手機中國報導，有頭條數碼博主爆料稱，截止1日23點59分59秒，僅華為商城、京東商城和深圳線下通路銷售+預售的銷量預估已近80萬支。由此來看，此前分析師預估的Mate60標準版銷量可能過於保守。

據報導，第三方研究機構納弗斯首席分析師李懷斌預估，華為Mate60系列銷量將能超過600萬支，比上一代Mate50系列多了大概100萬支。也有人認為，Mate60系列銷量可能達到千萬級別，因為Mate60系列還有兩款高階機型沒有發布。

此外，上述博主還爆料稱，中國國內三大電信包括中國移動、中國電信和中國聯通預計將集體採購百萬支規模的華為Mate60系列手機。後續Mate60系列手機的銷售爆發力不容小看。

華為Mate60 Pro在沒有任何預熱的情況下直接引爆市場熱情，IDC中國高級分析師郭天翔表示，華為的這個操作很出乎意料，這也顯示華為確實基本度過了這幾年的外部限制。

這波搶購潮也延燒到日本。手機中國報導，有日本網民稱，華為Mate60 Pro的12GB＋512GB版本在中國市場原價7000元，換算成日元約14萬元，但日本消費者從日本經銷商處購買價格卻超過了20萬日元，換算成人民幣約1萬元。可見這款手機在日本市場上也相當火熱。

華為 日本 北京

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