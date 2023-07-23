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「玻璃天花板」壓得好累… 中留美高材生棄高薪 紛返中

中國新聞組／北京23日電
圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。(新華社資料照片)
圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。(新華社資料照片)

美國總統拜登上任後取消了「中國行動計畫」，但據媒體報導，這項計畫造成的寒蟬效應仍持續至今，這讓相當數量的華裔科學家選擇返回中國，其中包括最頂級的青年科學家。他們認為，在美國工作可以賺更多錢，但美國存在著針對亞洲人的「玻璃天花板」，且隨著中美角力，這種趨勢正越來越糟。

觀察者網引述南華早報刊文，講述一名27歲山西籍在美留學生傑基·李（Jackie Lee）今年於博士畢業之際的人生選擇。就讀於德州大學奧斯汀分校計算與應用數學專業的傑基·李決定前往北京的一家研究中心任職。早前他曾拒絕來自美國投行巨頭高盛的錄用通知。

傑基·李說，中美關係惡化及不確定性加深，以華裔科學家身分留在美國工作的前景令他擔憂。「在美國工作的好處是我可以賺更多錢，但這裡對於亞洲人來說存在著『玻璃天花板』（glass ceiling），而且由於地緣政治的原因，這種趨勢正在變得越來越糟。」他說，放棄美企高薪工作回北京的研究職位，可以更好地發揮他在計算機輔助工程（CAE）的專業知識。

中美兩國在對待和吸引科學家人才方面正走向截然不同的道路，這也推動越來越多的頂尖科學家從美國回到中國。中國對頂級計算機專家的需求不斷擴大，地方政府也在出台許多人才吸引政策。南華早報稱，在北京，像傑基·李這樣的海歸人才除可獲高額獎金，還將享受住房補貼、子女免費入學、創業貸款支持等優厚福利。

和傑基·李一樣，考慮到美國對華人學者肆無忌憚的打壓，新罕布什爾大學計算機科學專業二年級博士生諾亞·徐（Noah Tsui）也在考慮回國，對他而言，「中美關係惡化帶來的最大影響是人員脫鉤，由於簽證和航班限制，人們在兩國之間的流動極其困難。」

諾亞·徐表示，他的一些朋友所在專業與軍事無直接關係，卻只能獲得1年有效期的F-1簽證，而非首選的5年有效期。這意味著在攻讀博士學位的6年裡的大部分時間不能離開美國，甚至不能探親。諾亞·徐稱他仍在回國與留美之間猶豫，他憂心，一旦放棄在美的研究生涯，他需要在中國重建學術人脈。

北京 華裔 簽證

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