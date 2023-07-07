赴蘇州工業區 習考察半導體設備企業

習近平到江蘇蘇州考察工業園區和半導體檢測設備企業。(新華社)

近期中美關係因半導體領域的禁限措施再次緊張之際，總書記習近平 赴製造業重鎮江蘇蘇州考察，在蘇州工業園區展示中心、蘇州華興源創科技股份有限公司等地，了解高科技園區建設和發展、企業科技創新。據華興源創官方網站訊息顯示，這是一家平板顯示、半導體、汽車電子等領域的檢測 設備供應商。

據新華社，5日下午至6日上午，習近平在江蘇省蘇州市考察，先後來到蘇州工業園區展示中心、蘇州華興源創科技股份有限公司、平江歷史文化街區，了解高科技園區建設和發展、企業科技創新和歷史文化名城保護等情況。

央視新聞報導稱，蘇州工業園區開放創新動能強勁，獲批建設蘇州實驗室、國家生物藥技術創新中心、第三代半導體技術創新中心、新一代人工智慧創新發展試驗區。高新技術產業產值、戰略性新興產業產值佔規模以上工業總產值比重分別為74.8%、58.5%。

在官媒報導中，提到蘇州工業區打造「第三代半導體技術創新中心」的情況，且據華興源創的公司官方網站介紹，這家單獨被點名，接受習近平考察的企業，成立於2005年6月，是工業檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商，主要從事平板顯示、智慧穿戴、半導體、汽車電子的檢測設備研發、生產和銷售。

在半導體事業領域，華興源創官方介紹稱，其事業部圍繞半導體產業鏈，以檢測設備為核心業務，同時對半導體其他先進製程設備做未來戰略布局。產品已覆蓋SoC晶片 檢測、CIS晶片檢測、BMS晶片檢測、RF射頻晶片檢測及針對先進封裝SiP晶片等一站式解決方案的檢測，同時AOI包括晶圓缺陷檢測和晶片六面檢測等業務。同時，華興源創已成功在海內外半導體產業「頭部企業」獲得批量化的量產訂單。