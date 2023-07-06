核廢水排放在即 中國外交部：敦促日停止強推核廢水排海

圖為中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

眼看日本 核廢水排海在即，加上國際原子能機構發布日本福島核污染水處置綜合評估報告之後，全球各地反對日本核廢水排海的聲浪持續升高。對此，中國外交部6日再次表示，日方核廢水排海是沒有先例的冒險，充滿不確定性。中方再次敦促日方停止強推核廢水排海計劃。

據澎湃新聞消息，中國外交部6日舉行例行記者會，發言人汪文斌於會上就日本排放核廢水一事回答記者提問。他表示，中方已經多次闡明在日本強推核污染水排海問題上的立場。他特別提出幾點看法，首先，「日方最看重的是如何降低經濟成本，而不是如何維護海洋生態環境和人類生命健康」。針對核廢水處置，有多種方案，日方選擇經濟代價最小的排海方案，卻「把核污染的風險轉嫁給全世界」，這種把金錢置於人類生命健康之上的做法，必然遭到國際社會的反對。

其次，汪文斌認為，日本沒有與國際社會，特別是利益攸關方充分協商。他指出，日本政府2021年4月就單方面宣布要將核廢水排海，2022年7月又不顧國際社會特別是鄰國等利益攸關方強烈反對正式批准排海方案，並多次強調不會推遲，這些都充分體現了日方的自私和傲慢。

汪文斌表示，儘管日方迫於國內外壓力，請求國際原子能機構開展審查評估，但「將核汙染水排海是日方早已預設的結果，邀請機構評估，不過是裝點門面」。

最後，汪文斌警告，核廢水排海是沒有先例的「冒險」，充滿不確定性。國際社會有充分的理由表達擔憂和不滿。中方再次敦促日方本著對海洋環境和人類生命健康負責任的態度，停止強推核污染水排海計劃，不要將不可預測的風險強加給國際社會。

此前，人民日報報導，日本首相岸田文雄 近期曾在首相官邸會見國際原子能機構總幹事格羅西，格羅西向岸田文雄提交了IAEA關於福島核污汙水排放的最終調查報告。日媒稱，岸田文雄將在評估該報告內容的基礎上，最終決定啟動核廢水的排海時間。而日本內閣官房長官松野博也一再次表示，福島核汙染水在今夏啟動排放計劃並未改變。國際原子能機構（IAEA）官網也稱，日本該計畫符合國際安全標準。

不過，據央視新聞指出，不只日本漁業協會等單位準備再向東京電力公司提交約3.3萬份簽名反對核污水排海。南韓共同民主黨 決定考慮提案立法全面禁止日本海產進口，已有超過105萬韓國民眾參與到該黨發起的反對日本福島核廢水排海簽名活動中。