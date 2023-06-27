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WSJ：外企避險 在中「孤島」營運 針對中國市場建供應鏈

中國新聞組／北京27日電
福斯汽車計畫將該公司與中國業者合作開發晶片的業務留在中國。（新華社）
福斯汽車計畫將該公司與中國業者合作開發晶片的業務留在中國。（新華社）

隨著中美緊張升高，愈來愈多西方企業採取「孤島」策略，把部分業務留在中國，針對中國市場及其他國家建立平行式供應鏈，以降低美中關係緊張所衍生的風險，若中國業務出問題，也不致波及全球業務。

華爾街日報（WSJ）報導，德國福斯汽車（Volkswagen）計畫將該公司與中國業者合作開發晶片的業務留在中國，以免美國採取進一步管制措施時受到不利影響。

福斯汽車軟體子公司去年投資中國地平線機器人公司10億美元，還斥資約14億美元與中國業者成立合資公司，占60%股份，生產節能晶片，以提高福斯在中國市場的競爭力。開發的技術只在中國應用。

日本衛浴產品業者驪住（LIXIL）正重新組建供應鏈，在中國及美國銷售的產品分別在本地製造。創投基金紅杉資本將在2024年3月之前，完全分離美中兩地的業務。

報導指出，這些舉措雖未達到風投公司紅杉資本(Sequoia Capital)要在2024年3月之前將中國和美國業務完全分離的程度，但仍能幫助企業將中國業務隔離，可在美中關係惡化下防止問題蔓延到企業的全球業務。

據報導，一些西方公司正在尋找能替代中國的市場，包括將供應鏈轉移到印度或越南等地，有些公司將它們在中國使用或開發的技術隔離，愈來愈多的製造商正試圖打造平行供應鏈，一條側重於中國，另一條面向其他市場。

「孤島」策略的目標在於仍保留中國據點，維持當地業務。中國歐盟商會對480家會員的最新調查顯示，27%的受訪者表示在過去兩年間已將總公司與中國的業務脫鉤，比一年前提高七個百分點，作法包括單獨為中國市場開發資訊或資料儲存科技。

西方企業採取這套策略除考慮美中關係，也是為了更能反應中國市場的變化，且更能防禦當地同業的競爭。

北京當局採取更嚴格的數據安全規定，要求在中國營運的西方企業不得把數據移往國外，使商業軟件供應商Salesforce在中國不使用自己的數據中心，與阿里雲合夥，提供軟體服務，從而切開全球和中國業務。

政治風險諮詢機構China Strategies Group的負責人說，對西方企業來說，它們的全球收入中來自俄羅斯和烏克蘭的比率相對較少，放棄不是難事，但考慮到中國市場的規模，退出中國可能更難；「在完全撤出中國市場和對令人擔憂的趨勢視而不見之間，孤島策略是一種折衷方案。」

供應鏈 汽車 晶片

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