英國首相蘇納克態度改變 孔子學院不關了

時任中國國家副主席的習近平在墨爾本皇家理工大學為澳洲的第一所中醫孔子學院揭牌。（Getty Images資料照片）

英國 政府決定改變首相蘇納克在競選保守黨黨魁時，作出的有關關閉英國各大學中孔子學院的承諾，不再堅持關閉所有這些由中國政府資助的機構。

美國之音報導，英國政府一位發言人17日表示，關閉英國各大學所設立的30所孔子學院可能是一項「有些過分」的行動。孔子學院是中國政府為擴大中國影響力而在世界許多國家設立的漢語教學和文化傳播工具。它們接受中國政府提供的經費，宣傳中國政策，甚至，如許多批評者所說，從事一些干預西方價值的活動。

蘇納克2022年7月在首次競選保守黨黨魁時曾明確表示，由於孔子學院是中國政府施展軟實力的工具，因此他如果主政，將把孔子學院全部關閉。

「我們意識到有關包括通過孔子學院在內的外國對我們高等教育 領域干預的關切，」美國媒體「政治」（Politico）引述英國政府發言人的話說。「我們正在採取行動撤銷對英國孔子學院的政府資助，但是目前認為關閉它們顯得有些小題大作。」

英國政府的聲明又說：「像所有在英國運作的國際機構一樣，孔子學院的運作做到透明合法，還要充分尊重我們開放與言論自由的價值觀，」

根據多家媒體的報導，蘇納克政府在是否關閉孔子學院問題上的出爾反爾已經激怒了一些主張對中國強硬的保守黨議員和鷹派人士。