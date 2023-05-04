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美大使：若不禁晶片 恐增強解放軍情報實力

中國新聞組／北京4日電
美國駐北京大使伯恩斯表示，美方「正在與中國進行一場重大競爭」。(路透)
美國駐北京大使伯恩斯表示，美方「正在與中國進行一場重大競爭」。(路透)

美國駐北京大使伯恩斯指出，美國無意分隔美中兩個經濟體，但在某些領域如此做，是為保護國家安全利益。他並以半導體出口禁令為例指，若沒有這樣做可能會增強解放軍與情報實力。路透分析，美國的晶片管制條例確實減緩了中國的發展速度，但影響有限。

伯恩斯2日視訊出席華盛頓智庫史汀生中心座談會，談到美方對半導體的禁令議題解釋，美國這樣做的原因在於「我們正在與中國進行一場重大競爭」。他強調，美國政府將限制某些領域貿易的監管措施明確通報給在中企業，並不存在混淆。

彭博解讀，伯恩斯這番發言強化了美國高級官員最近幾周傳遞的訊息，即拜登政府要的是「降低」來自中國的風險，而不是與這個全球第二大經濟體「脫鈎」。

伯恩斯還說，大多數美國企業希望留在中國，但它們在確信中國放棄嚴格「清零政策」後、加大開放的取向能持續前，仍會推遲投資。

路透報導，美國去年對中國實施的晶片出口管制，限制了美國終端晶片製造商輝達（Nvidia）和半導體製造商美光科技晶片的出貨量。

但是，輝達已經為中國市場開發了一種速度較慢，但並不違反美國政府出口限制規定的H800晶片產品。這款新產品能夠執行某些AI任務，速度要比輝達最快的晶片慢10%到30%，成本增加一倍。即便是這種速度較慢的晶片也優於中國公司目前擁有的晶片水平。

美國出口限制有兩部分。一個是給晶片計算極其精確數字的能力設定一個天花板，以限制用於軍事研究的超級計算機的發展，另一項限制是針對晶片與晶片之間的傳輸速度。

晶片行業人士表示，首項限制措施是有效的，而第二項限制，H800的速度已經夠快，而且還有其它辦法可以繞開這個障礙。

晶片 拜登 北京

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