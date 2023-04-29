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秦剛訪菲第二天 中菲公務船南海對峙險相撞

中國新聞組／北京29日電
多家媒體在菲律賓巡邏船上拍到中菲公務船近距離對峙場面。(美聯社)
多家媒體在菲律賓巡邏船上拍到中菲公務船近距離對峙場面。(美聯社)

外媒報導中國海警船在南海仁愛礁附近攔截菲律賓船隻，兩方差點相撞，中國外交部28日回應表示，菲方船隻搭載記者衝闖是有預謀的挑釁，蓄意「找茬碰瓷」；菲律賓則批評北京在南海的「危險行為」，菲國外交部則表示，菲方將繼續在「自家水域」進行巡邏。

媒體報導，包含美聯社和法新社在內的國際媒體，受菲律賓海岸巡邏隊邀請，登上一艘菲律賓巡邏艦「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），與另一艘巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（BRP Malapascua）一同在南海巡邏，造訪12個島嶼和島礁。

自由亞洲引述美聯社和法新社的報導，在這趟為期6天的行程中，媒體在不到1公里外的「馬拉布里戈號」上，目睹中國海軍軍艦和海警船尾隨菲國巡邏艦，並數度廣播要求菲律賓巡邏艦離開該海域，海警船當時距離馬拉帕茲瓜號不到45公尺，險些發生擦撞。

多家媒體在菲律賓巡邏船上拍到中菲公務船近距離對峙場面。(Getty Images...
多家媒體在菲律賓巡邏船上拍到中菲公務船近距離對峙場面。(Getty Images)

報導指出，菲律賓「馬拉帕茲瓜號」指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）表示：「要不是我下令關掉引擎，讓船掉頭，我們的船首恐怕已相撞。」。

而在此前一天，中國外長秦剛才在菲律賓進行訪問，尋求解決兩國在南海領土爭議。 

對此事件，菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）表示：「在我們自家水域例行巡邏既不可能是預先策劃的，也不可能是挑釁的。」他還說：「這是我們行使的法律權利，而且我們會繼續行使」。

菲律賓海岸防衛隊稍早指出，4月18日至24日的巡航任務中，海防隊在菲國專屬經濟區（EEZ）發現了100多艘「據稱是中國海上民兵船隻、1艘中國海軍護衛艦和2艘中國海警船隻」。其中一艘中國船對距離約45公尺的菲國船隻「做出危險動作」，另2艘中國船則展現「挑釁行為」，對「菲國船隻及船員構成重大安全威脅」。

報導稱，中國外交部反駁菲方講法，發言人毛寧稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部份，4月23日菲律賓2艘海警船未經中方允許，擅自闖入仁愛礁海域，並蓄意採取挑釁舉動，逼近中方海警船。

她指中國海警船依法維護中國領土主權和海上秩序，同時及時採取措施，規避菲方船隻危險接近，避免發生碰撞事故，有關操作專業、克制。

中國海警船（右）與菲律賓馬拉帕茲瓜號（左）隔海相望。(美聯社)
中國海警船（右）與菲律賓馬拉帕茲瓜號（左）隔海相望。(美聯社)

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