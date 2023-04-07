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中國開啟斡旋外交 沙伊外長北京會晤 簽聯合聲明復交

記者廖士鋒／綜合報導
中國國務委員兼外長秦剛(中)在北京會見沙烏地阿拉伯外長費薩爾(右)、伊朗外長阿卜杜拉希揚。(新華社)
中國國務委員兼外長秦剛(中)在北京會見沙烏地阿拉伯外長費薩爾(右)、伊朗外長阿卜杜拉希揚。(新華社)

近年關係不睦的中東大國沙烏地阿拉伯與伊朗，斷交多年後於3月在北京斡旋下，達成復交的共識。最新進展是兩國外長睽違七年多來首次會晤選在北京，雙方並簽署聯合聲明宣告即日起恢復外交關係，北京則表態稱，願意「繼續積極發揮斡旋作用」。

中國外交部長秦剛6日在北京會見沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚，表態中方高度讚賞沙伊雙方持續改善關係，並指出「將繼續盡己所能，發揮善意、可靠斡旋者作用」。

他說，沙伊握手言和的一小步，也是人類跨越衝突、實現和解的一大步，且提到沙伊關係改善，對緩解地區緊張局勢具有重大意義；為世界各國通過對話協商解決矛盾提供重要示範。

此外，秦剛在個別會見費薩爾時指出，中方支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，祝賀沙國成為上海合作組織對話夥伴，支持沙國盡早加入金磚組織，也呼籲要盡早建成「中海自貿區」。費薩爾則特別提到，沙國堅定支持一個中國原則，堅決反對外部勢力干涉中國內部事務，「這一立場不會改變」。

對於兩國在北京宣布恢復邦交，上海外國語大學中東研究所教授劉中民接受環球時報英文版專訪時表示，這次會晤議題包括兩國重新開放大使館以及伊朗總統萊希即將訪問沙國。他認為，從長遠來看，三方需要討論很多其他問題，北京未來將繼續發揮重要作用，幫助推動談判解決兩國之間一些長期問題。

另一名中國的中東問題學者丁隆則在最新一期「世界知識」期刊撰文指出，中國選擇從海灣地區入手調解中東地緣政治矛盾，是牽住了中東安全的「牛鼻子」，可取得事半功倍的效果。目前，沙伊和解已撬動中東局勢，在其影響下，中東陣營對抗的堅冰已開始融化，也標誌著北京開啟了「斡旋外交的新時代」。

北京 伊朗 秦剛

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