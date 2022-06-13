烏總統演講時 中方被造謠離席？ 環時：離開的是越南代表團

來自澤倫斯基講話現場的其他圖片顯示，中國代表團一直在現場聽他發言，並未離開。(取材自「媒體滾動」)

針對英美人士傳播「香格里拉對話」期間「解放軍 代表團在烏克蘭 總統演講期間離席」一事，國防大學國際防務學院前教授張英利12日對環球時報表示，當時自己就在會議現場，直至會議結束才離開會場。這完全是虛假消息，是相關人士公開造謠。

環球網報導，烏克蘭總統澤倫斯基 11日下午以視頻形式在香會發表演講。美國傳統基金會資深亞洲事務研究員奧利維婭·伊諾斯當天下午在社交媒體上發文中宣稱，當澤連斯基發表講話時，中國代表團「走了出去」。隨後，英國皇家聯合軍種國防研究所副主任喬納森·埃亞爾也發帖稱「中國代表團離開會場」。

不過，在香會現場，美國國防部前官員、目前在新加坡從事學術研究的唐安竹發文表示，在澤倫斯基講話時離開的其實是越南代表團，他的鄰座就是解放軍代表團的一位大校。

據報導，張英利表示，自己和另外四名中國代表一起參加了當天下午的會議，從視頻連線開始到結束以及回答問題環節，大家都在會場，沒有人起身離開。直至大會宣布休息，大家才和所有人一起離開。張英利同時還發了多張在現場拍攝的照片，「很顯然這消息是假的，炮製消息的人明顯是別有用心，企圖藉烏克蘭局勢栽贓抹黑中國，扭曲中國的國際形象。」

報導稱，5月下旬在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，美國政客邁克爾·麥克考和美國CNN曾編造謠言稱，中方在澤倫斯基發表講話後「沒有鼓掌就離場」了。中國代表團迅速對此澄清，表示中國代表團當時因為有其他會議，根本就沒參加澤倫斯基演講時的會議。