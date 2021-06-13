封面故事／自訂考試 加大爭當教育龍頭？

加州大學想建立自己的入學考試標準。（Pexels）

2020年11月24日，加州大學 新聞稿稱，加州大學取消標準考試的決定標誌著加州大學為期兩年的研究起到了效果。此前，加大學術委員會成立了標準考試工作組（STTF），對標準考試進行調查研究，並於2020年4月將調查報告提交給校長。調查研究的目的是提供適當設計和管理的考試，為加大對招生決策增加價值，並提高加州的教育質量和公平性。

新聞稿稱，加州大學取消標準考試（SAT /ACT ）的原因是這個「考試對窮人不公」。不過，有媒體認為，加州大學取消標準考試主要有兩個考慮。一是想推出自己的考試，以奠定加大在美國教育界的地位。二為想從中獲得經濟利益。

標準考試 讓大學不滿意

2020年1月20日，洛杉磯時報報導指出，「加大減少SAT在大學入學中的關鍵作用是對SAT帝國的新打擊」。報導稱，加大對SAT、ACT的打擊不斷出現。柏克萊加大校長2020年5月宣布，在試點的某些學生入學決定中，它希望忽略SAT和ACT考試成績。

在過去半個世紀中，數百萬學生參加了這個考試。考試專家指出，由於加州高等教育的巨大影響，SAT和ACT可能「最終走向滅亡」。普林斯頓評論基金會（Princeton Review Foundation）是一個促進公平考試的非營利機構。基金會執行董事羅斯納（Jay Rosner）說：「加州大學在削弱SAT或ACT大學入學考試方面發揮著國家領導作用。」

加州學習輔導機構「新法教育學院」（Flex College Prep）資深升學顧問洪茱蒂（Judy）說，自從加州大學去年5月宣布申請加大不再需要標準考試分數後，許多華人家長問的最多是Why？他們不理解申請大學為何不需要入學考試。她說，這不是加州大學的心血來潮。早在幾年前，加州大學就有人要求取消標準考試，「加州大學要推出自己的考試」。

紐約華爾街升學智庫CEO袁德坤說，加州大學董事會2020年5月21日投票一致通過未來五年取消對標準考試申校要求，因為加大將開發一種新的標準考試。如果新的標準考試未能在2025年秋季入學申請時達到校方要求並採用，加州大學將取消對所有加州學生的標準考試要求，同時將對外州和國際學生採用另行錄取辦法。

他說，加州大學的這個新政策，並不是突發和臨時的決定，有全美大環境影響和加州本身的影響。早在2018年，近1000所美國大學表示要取消SAT作為必要的申請材料，包括21所前50的文理學院和14所前100的綜合大學。「由於這些大學排名並不十分靠前，影響不大。」

例如，芝加哥大學招生辦宣布，2019年以後入學的芝加哥本科生，將不再強制提交SAT或ACT成績，而採用Test-Optional政策，在全美引起不小的反響。2020年3月全美爆發的疫情，SAT和 ACT的考試不得不停止，幾乎所有大學都宣布，學生可以免交SAT或ACT考試成績。

加州大學取消標準考試，想使錄取更加公平。（Pexels）

此前，一項為時兩年的研究論文「標準考試在招生中價值和使用的評測」發表，論文結論認為標準考試影響了社會公平，忽視了低收入和某些少數族裔學生的利益，卻偏愛那些家庭負擔得起數千元去補習、多次重考的富裕學生。

課外補習 影響真實水平

洪茱蒂說，亞裔學生在學校努力學習，課外補習。因此，加州的亞裔社區課外補習很盛行，補習班非常多。她說，這與設立標準考試的初衷相違背。畢業於哈佛大學的她表示，自己在申請大學前，也「參加過SAT輔導」。因此，她對對立雙方的意見都能理解。

紐約市教育局原招生專員黎和平表示，她說，加州大學的主要理由是這個成績與學生的家庭經濟狀況有關。出現這種局面的原因是，美國的課外補習風氣太甚。而那些低收入家庭沒有錢進入補習班，經常complain，認為這不公平，影響到標準考試的真實評價。她認為，加州大學這樣做，與美國教育界的偏左思潮有關，「他們要求平等，不管具體情況」。

她說，最近華爾街日報就此採訪了幾所常春藤大學的招生官員，他們都認為「今年錄取學生特別困難」。由於去年大規模地取消SAT或ACT成績，導致申請人數多了一倍。排名美國前百名的大學申請人數也提高了一倍。大學招生人員都感到頭疼，因為工作量增加了不止一倍。而且，由於沒有SAT或ACT數字指標，要看的東西更多。目前，許多招生人員都是「戰戰兢兢」，因為這樣錄取的學生不知道是不是學校想招收的學生。

加州大學取消對SAT考試成績的要求，是想用自己的標準考試取而代之。（Getty Images）

SAT或ACT被稱為標準考試（standardized test）。經過幾十年的實踐，該考試設計逐漸成熟。「學生只要達到分數，能力不會差到哪裡去。」他們擔心，若是取消了這個能力測試，學生不一定能夠適應未來較大的學習壓力。「招生官普遍用的詞彙是，學生也許會struggled。」

也有人認為，即使取消標準考試，大學錄取的公平也不能得到改善。過去，美國大學都要求提供SAT或ACT成績，因為這兩個成績考察的範圍比較廣，可以作為一個篩選指標。SAT或ACT是一個數字指標，「光是這個指標，就可以篩掉很多人。」

經濟考慮 爭搶蛋糕份額

加州學習輔導機構「新法教育學院」華裔市場業務總監何怡平說，加州大學取消標準考試，也許有經濟上的考慮。例如，如果錄取本州的學生，每個學生每年的學費加上生活費大約要「4萬元」。但是，如果招收外州學生和外國學生，可以多收費，那些學生每年要花費「7萬元」。

紐約時報5月21日報導，約有30萬名學生就讀於加州大學的各個校區，其中六個校區位於美國大學申請人數最多的榜首，而洛杉磯加大是最受追捧的。加州大學系統的申請人中有五分之四參加了SAT考試，這為管理SAT的大學理事會（College Board）提供了最大的客戶來源。大學理事會每年獲得「超過10億元的收入」。