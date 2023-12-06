歐盟內政官員示警 歐洲聖誕假期面臨恐攻風險

圖為奧地利維也納一家商場，聖誕節氣氛濃。（新華社）

歐洲聯盟內政事務執行委員約翰松（Ylva Johansson）今天警告，由於以色列 與巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭影響，歐洲在聖誕假期面臨「恐怖攻擊的巨大風險」。

法國正在調查日前於巴黎艾菲爾鐵塔附近發生的持刀攻擊事件。嫌疑人在刺死一名觀光客、另以榔頭打傷兩人之前，曾宣誓效忠極端組織「伊斯蘭國」（IS）。

此外，檢方說，一名15歲男孩和一名涉嫌共犯上週被控模仿伊斯蘭國手法，策劃在德國西部的聖誕市集炸掉一輛小卡車。

美聯社報導，約翰松告訴記者：「由於發生了以哈戰爭，以及這件事在我們社會造成的兩極分化，考量到即將來臨的假期，歐盟存在恐怖攻擊的巨大風險。」

她說：「我們看到近期在巴黎發生（恐怖攻擊），不幸的是，更早之前也發生過。」但她沒有詳細說明促使她發出警告的任何警方消息或安全資訊。

哈瑪斯今年10月7日突襲以色列南部，殺害約1200人；以色列隨後對加薩 走廊展開軍事行動，加薩衛生官員說，以軍至少造成1萬5890名巴勒斯坦人喪命。以哈戰爭爆發後，歐洲也逐漸受到影響。

數週以來，多個歐洲國家的首都出現大批民眾集會支持巴勒斯坦，或遊行力挺以色列、抗議日益嚴重的反猶主義。

會後，約翰松在記者不斷追問下說，她是依據一些歐盟成員國提高安全層級、反猶事件報導增加，以及仇恨言論和網路上極端內容愈來愈多等現象，自己歸納出歐洲面臨威脅的結論。

她說：「綜合以上考量，我評估認為沒錯，確有重大威脅。」但她不願為那些在年末假期出門購物的人或逛聖誕市集的遊客提供安全建議，認為這是各國政府的職責。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）為巴黎發生的攻擊事件向法國致哀，還說這凸顯「歐盟面臨的伊斯蘭恐怖主義威脅有多激烈和嚴重」，而「加薩的戰爭和哈瑪斯的恐怖行動正讓情況更加惡化」。

費瑟說，她已與奧地利、比利時、法國、西班牙和瑞典等國的內政部長談過這些風險。

她說：「我們的安全部門正密切合作。我們此刻必須特別關注伊斯蘭主義的威脅，與鄰國一起針對伊斯蘭主義的宣傳採取行動。」