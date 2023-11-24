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義大利水都威尼斯1日遊 明年4月起旅客要付「進城費」

中央社／羅馬23日綜合外電報導
過度旅遊導致義大利威尼斯人口逐年下滑。(美聯社)
過度旅遊導致義大利威尼斯人口逐年下滑。(美聯社)

義大利威尼斯當局今天公布試驗計畫，明年起旺季周末將對來威尼斯一日遊的旅客收取5歐元費用，以緩解當地人滿為患情形，鼓勵更長時間的深度旅遊，並提高當地居民生活品質。

美聯社報導，威尼斯獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產（World Heritage），然而由於遊客過多，對當地脆弱的生態系統構成威脅，今年稍早險些被列入「瀕危世界遺產名錄」（List of World Heritage in Danger），因此推出旅客「貢獻」計畫。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）今天強調，這筆5歐元費用並不是新的旅遊稅，也不是為了增加額外收入。他表示，相反地，這是一個史無前例的試驗，目的是要藉由鼓勵旅客避開觀光客造訪的高峰期，改在其他的日子前往威尼斯，好調節當地的遊客人數。威尼斯是世上遊客人數最多的地點之一。

他在介紹這個試行計畫的記者會上說：「我們所做的努力，是要打造一個更宜居的城市。」

總括來看，4月到7月中包括大多數周末共29天，每天上午8時30分到下午4時的尖峰時段將徵收一日遊費用，這意味著到威尼斯享用晚餐或聽音樂會的旅客不必支付這筆費用。

還有許多其他身分可以免付這筆費用，包括當地居民、威尼斯出生的旅客、學生、勞工，和有預定飯店或其他地方住宿的旅客。

2024年1月16日起，網站www.cda.ve.it將正式開始運作，遊客可以在網站上「預定」到威尼斯的一日遊。要到威尼斯一日遊的旅客支付5歐元後將獲得一個QR code，在威尼斯周圍包括火車總站在內的7個進出點，將需掃描這個QR code。

有預定飯店的旅客輸入訂房資訊後，同樣可以獲得QR code，但無須額外付費，因為飯店費用已經包含相關費用。

世界遺產 義大利 觀光

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