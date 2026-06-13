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華航7月調漲訂位服務費 28美元→30美元

記者孟嘉美／台北即時報導
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華航客機。(本報資料照片)
華航客機。(本報資料照片)

暑假旅遊旺季逼近，機票價格走高。民航局雖宣布6月7日起調降燃油附加費，短程少10美元、長程少26美元，但消費者恐難受益。華航昨宣布，7月9日起再度調漲訂位服務費，漲幅達7.1％。

旅客購買機票時收取費用，除了機票價格，還包含隨票面課徵的機場稅、燃油附加費及訂位服務費等。我國3家國籍傳統航空皆是透過全球分銷系統（GDS）提供訂票服務，不論消費者透過什麼管道購買，皆會收取訂位服務費，不須報備民航局審核。

華航表示，7月9日起將調漲訂位服務費，從現行的28美元漲到30美元，漲幅約7.1％；台灣地區搭機證明7月起也將從每份100元漲至200元。

其中，訂位服務費是繼今年3月三大國籍航空宣布齊漲訂位服務費後二度調漲。上1波調漲，華航與長榮才將每張機票的訂位服務費由25美元調漲到28美元、星宇則是調漲到30美元。如今華航又再度喊漲，半年內漲幅達20％。華航回應，參考業界標準及市場機制而調整。

長榮及星宇皆表示7月暫無調整訂位附加費計畫。但星宇航空針對COSMILE酬賓機票（即俗稱「里程票」），7月起將加收訂位服務費30美元、更改航點改票手續費60美元。

台灣虎航則維持旺季每航段收取新台幣400元，非旺季則為每航段300元，暫無調整消息。

精華 FAQ

  • 華航調整的是訂位服務費，7月9日起由每張機票28美元調高至30美元，漲幅約7.1％。此外，台灣地區搭機證明也將同步調整。

  • 雖然民航局已調降燃油附加費，但機票還包含機場稅、燃油附加費與訂位服務費等項目，若航空公司再調漲服務費，旅客不一定能真正受惠。

  • 長榮與星宇表示7月暫無調整訂位附加費計畫；不過星宇針對COSMILE里程票，7月起將加收30美元訂位服務費，改票手續費也將提高。

機票 華航

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