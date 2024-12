日本再出手 銀山溫泉處理「觀光公害」 將針對1日遊旅客管制

日本 山形縣的銀山溫泉是著名的溫泉小鎮,以風景如畫的雪景聞名,但已開始限制冬天旺季的一日遊旅客進入,成為另一個著手處理「觀光 公害」(又譯超限旅遊)的景點。

CNN與富士新聞網報導,銀山溫泉位於東京以北約 418公里,距離山形機場約1小時車程,也是日本最著名的溫泉之一,除了作為NHK晨間劇「阿信」的舞台,相傳還是宮崎駿動畫電影「神隱少女」的靈感來源,每年吸引約33萬名遊客造訪。

影片來源:YouTube

來自全世界的外國遊客在冬天搭乘觀光巴士,湧入有著300年歷史的銀山溫泉,不只可以泡溫泉,還能夠欣賞白雪覆蓋著江戶時代傳統建築的如畫風景。最美的景色則是在太陽西下之後,隨著煤氣燈點亮了復古的溫泉街,淡橘色的光芒與飄落的雪花交織的夢幻景色深深吸引了遊客。

不過,銀山溫泉的人氣也為這個原本寧靜的小鎮居民帶來問題,有報導稱遊客為了拍照景點和停車位而起爭執。富士新聞網採訪時,就拍到許多觀光客走在路邊,汽車則從旁行駛而過。有司機將速度放慢,也有司機對著行人按喇叭。

銀山溫泉網站表示,「許多客人為了適合拍照的好位置而變得憤怒(在大喊大叫),導致違反交通規則與欺騙,並且讓人們尋找比其他人更好的地方和更方便的方式」,並對自身「管理不明確」引發問題表示遺憾。

根據報導與網站資訊,管制時間為每天下午4時至隔天早上9時。從2025年1月7日開始,想要在下午5時後進入的遊客將需要購買門票;晚上8時後,沒有在當地飯店預約的遊客將禁止進入,包含接駁巴士費用的門票為1150日元,自駕遊客需要把車停在附近約2公里的大正浪漫館,並換乘付費的接駁巴士或計程車。此外,下午4時至晚間8時是一天最擁擠的時候,接駁巴士必須事前預訂。

銀山溫泉觀光公害對策事業事務局的石井博之(音)告訴CNN,開車的一日遊旅客經常卡住了積雪道路,導致交通擁擠與阻礙救護車通行,而且「拍照的區域很窄,遊客有時彼此起爭執,告訴對方別擋路,曾經有幾次是人們互相碰撞後差點掉進河裡」。

Japan's scenic hot springs town restricting tourists amid fights over the best photo spots

Source: CNN



To read more, click the image below. https://t.co/5wcwImaywu