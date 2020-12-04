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一碗糝湯下肚 嘗遍「熱辣香肥」

文／記者王玉燕
臨沂傳統著名小吃糝，熱、辣、香、肥。（圖：本報系山東臨沂傳真）
臨沂傳統著名小吃糝，熱、辣、香、肥。（圖：本報系山東臨沂傳真）

糝，是臨沂一帶的一種傳統著名小吃，歷史悠久，清康熙年間「沂州志．秩」所列16種品中，就有「糝食」。

「糝」指用肉作成的湯羹。臨沂糝由元大都（今北京）傳來，相傳是古代西域回族的一種早餐食品，最初由元朝大都一對回民夫婦來臨沂經營，當時叫「肉糊」，後來仿製者愈來愈多，明朝時期定為「糝」，後來，當地人將這種肉粥直呼為糝了。

與糝有關的故事，其一與清乾隆皇帝有關。話說乾隆皇帝下江南時，經過如今的郯城馬頭鎮，想品品當地的名吃，當地官員就把這種味道獨特的早餐獻了上來。乾隆爺一嘗，怎麼從來沒喝過如此可口的東西，隨口問了一句：「這是啥（糝）？」地方官員忙點頭：「這是啥（糝），這是啥（糝）。」天子隨口一問，就成了它如今的名字。

其二，東晉時，一對窮困潦倒的外地夫婦逃荒來到臨沂，當時的大書法家王羲之看到他們可憐，經常接濟他們。夫婦二人非常感動，無以為報。有一次，王羲之病了，二人就把家中留著下蛋的唯一一隻母雞殺了做湯，並在湯裡加了一些普通的驅寒中草藥。本想把雞煮得爛一些，可看火的丈夫睡著了，湯煮了一整夜。第二天，看著煮得黑糊糊的雞湯，妻子很生氣，可家裡又沒有其他東西，只好把煮「糊」的雞湯送給王羲之。王羲之一喝，頓時神清氣爽，病好了大半，一時興起，提筆寫下「米參」二字，意思是米中人參，後人就把它稱做糝。

糝的食材用雞肉（或牛、羊肉）和麥仁、麵粉、蔥、薑、鹽、胡椒粉、五香粉、香油、醬醋等原料，經多道工序製成。作法是先把母雞、麥仁、蔥、薑末，放在鍋裡大火煮開後，改為文火燉兩至三小時，至雞肉稍脫骨，撈出晾涼，然後拆成雞絲備用。

調味是很關鍵的步驟，把胡椒粉用冷水沖開後放入鍋裡，然後把澱粉勾成芡汁，放入鍋內攪勻，待沸後關火，放入味精、香油等；最後把糝裝在碗裡，上面撒上雞絲、香菜，一碗「熱、辣、香、肥」的糝上桌囉。

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