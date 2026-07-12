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日本車不吃香？3大車廠在中國銷量大幅衰退

記者賴錦宏／即時報導
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日本汽車在中國市場愈來愈不吃香，截至今年6月，本田更已連續29個月年比下滑。(美...
日本汽車在中國市場愈來愈不吃香，截至今年6月，本田更已連續29個月年比下滑。(美聯社)

日本三大車商2026年上半在中國市場的新車銷量持續大幅衰退。據共同社報導，今年一至六月。豐田在中國的銷量為69.47萬輛，較去年同期減少17.1%；日產汽車為23.7018萬輛，下滑15.0%；本田為20.5818萬輛，減少34.7%。新車型投放滯後的本田表現尤為低迷。

報導稱，中東局勢惡化導致燃料價格上漲，受此影響汽油車需求減少，拖累了日系車廠銷量。儘管近期燃料價格上漲勢頭暫歇，但日本車商認為汽油車需求短期內不會恢復。

在6月單月銷量方面，三家公司也均低於上年同期。其中，本田已連續29個月年比下滑。

事實上，日系車不只在中國市場節節衰退，在歐洲等地也面臨中國車廠的強烈競爭。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）日前發布的數據，今年5月，五家中國主力車企（比亞迪、上汽、吉利、奇瑞、零跑）在歐洲31國共售出‌13.84 萬輛‌新車，年比增長65%；六家日本車企（豐田、本田、日產、鈴木、馬自達、三菱）同一時間合計銷量則為‌13.04 萬輛‌，年比衰退3%。‌‌

當月，中國品牌在歐洲市場占有率升至‌12.01%‌，日本品牌則降至‌11.32%‌，中國本土品牌汽車史上首次領先日本0.69個百分點。

分析稱，中國車廠的增量主要來自‌純電‌（BEV）車型，依託完整的電池與智慧化產業鏈，中國電動汽車更新換代速度快、性價比高。反觀日系車廠長期依賴混動技術，純電布局滯後，在歐洲電動化政策加速的背景下，產品結構的弱點已日益凸顯。‌

精華 FAQ

  • 豐田、日產、本田在中國市場銷量都出現明顯下滑，分別年減17.1%、15.0%與34.7%。其中本田因新車型投放滯後，表現最為低迷。

  • 報導指出，中東局勢惡化推升燃料價格，讓汽油車需求下降，進而拖累日系車銷售。即使近期油價漲勢暫歇，日本車商仍認為短期內難以恢復。

  • 中國車廠主要靠純電車型快速成長，背後有電池與智慧化供應鏈支撐，產品更新快且性價比高；相較之下，日系車過度依賴混動，純電布局較慢。

日本 本田 豐田

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