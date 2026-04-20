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伊朗戰火推升油價 歐洲首季電動車銷量激增三成

編譯劉忠勇／綜合外電
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德國、法國、西班牙、義大利和波蘭，今年以來純電動車銷量成長皆超過 40%。圖為德...
德國、法國、西班牙、義大利和波蘭，今年以來純電動車銷量成長皆超過 40%。圖為德國新創公司 e.GO Mobile 位於亞琛（Aachen）的生產線。（路透）

歐洲主要汽車市場純電動車銷量今年第1季躍升近三分之一，反映伊朗烽火連天導致汽油價格創下多年來最大漲幅，民眾紛紛尋求燃油車之外的選擇，

根據產業協會E-Mobility Europe和研究機構 New Automotive 周一公布的數據， 15 個歐洲市場電池電動車（BEV）第1季新車掛牌數較去年同期成長 29.4%，達到近 56 萬輛；光是 3 月就大增 51.3%，超過 24 萬輛。

這些市場去年占歐盟及瑞士在內歐洲自由貿易聯盟（EFTA）純電動車總銷量的 94%，EFTA國家的法規均和歐盟二氧化碳排放規範一致。

這兩家機構在新聞稿中指出，第1季掛牌的 50 萬輛純電動車，足以每年減少 200 萬桶石油消耗量。

新聞稿中指出，前五大電動車市場——德國、法國、西班牙、義大利和波蘭，今年以來純電動車銷量成長皆超過 40%。據估算，3 月歐盟和EFTA國家新掛牌的車輛中，有 21.2% 是電動車。

New Automotive 本月初發布的另一份報告中指出，受汽油價格上漲帶動，歐洲僅次於德國的第二大純電動車市場英國，第1季掛牌數成長 12.8%，占新車銷量 22.5%。

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