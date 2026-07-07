我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

豐田砸36億美元擴建德州廠 中型皮卡Tacoma生產線遷回美國

中央社／東京7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本豐田（Toyota）汽車宣布，將把旗下中型皮卡Tacoma的生產線從墨西哥遷...
日本豐田（Toyota）汽車宣布，將把旗下中型皮卡Tacoma的生產線從墨西哥遷至美國。圖為Tacoma TRD Pro皮卡。(美聯社)

日本汽車大廠豐田Toyota）今天宣布，將把旗下中型皮卡Tacoma的生產線從墨西哥遷至美國，作為斥資36億美元擴建德州工廠計畫的一部分。

法新社報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前表示，美國不會依現行內容延長美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），意味該協定此後將改為每年審查一次。

鑑於汽車等產業在北美的供應鏈已有深度整合，此舉很可能加劇企業所面臨的不確定性。

豐田去年11月宣布，未來5年將在美國投資多達100億美元。

豐田今天在聲明中表示，將於德州聖安東尼奧（San Antonio）工廠新增一條組裝產線，可望創造2000多個就業機會，並使工廠年產能增加15萬輛。豐田是全球銷售量最高的車廠。

豐田表示，「這項投資目的在於進一步強化公司扎根當地且具競爭力的生產體系，新產線預計將於2030年正式投產。

隨著美國總統川普提高汽車、鋼鐵、鋁等產品關稅，豐田和其他主要汽車製造商正陸續將生產線轉移至美國。

儘管美墨加貿易協定未來10年仍有效，但華府上周表示，未來將改採每年進行審查，預料將衝擊投資人信心。

精華 FAQ

  • 豐田宣布斥資36億美元擴建德州聖安東尼奧工廠，並新增一條組裝產線，作為整體美國投資計畫的一部分，進一步強化在地生產能力。

  • 主因是美國提高汽車、鋼鐵與鋁等關稅，加上USMCA改為每年審查，讓北美供應鏈面臨更多不確定性，促使車廠調整產線配置。

  • 豐田表示，新產線預計2030年投產，將可創造2000多個就業機會，並讓德州工廠年產能增加15萬輛，提升美國本地供應能力。

豐田 德州 Toyota

上一則

電動車電池壽命可靠性超越市場預期 開5年平均原續航里程95%

延伸閱讀

美拒續簽「美墨加協定」　葛里爾批加拿大拉攏中國

美拒續簽「美墨加協定」　葛里爾批加拿大拉攏中國
美國決定不續簽現行USMCA 啟動逐年審查 美墨加貿易關係再陷不確定

美國決定不續簽現行USMCA 啟動逐年審查 美墨加貿易關係再陷不確定
拉攏亞洲能源貿易 加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴

拉攏亞洲能源貿易 加拿大宣布興建全新輸油管線 降低對美依賴
美國半導體投資熱 德州科學園區吸引台灣企業布局

美國半導體投資熱 德州科學園區吸引台灣企業布局

熱門新聞

Toyota在中國新車銷售已連續四個月衰退，且衰退幅度呈逐月擴大之勢。（路透）

賣不動了…Toyota在中國銷量跌幅 5月擴大至逾3成

2026-06-30 04:30
新款電動車的電池已比舊款車型耐用許多，有望提高消費者的接受度。（路透）

電動車電池壽命可靠性超越市場預期 開5年平均原續航里程95%

2026-07-05 19:17
在美國，二手豐田RAV4油電混合車受到歡迎。(路透)

打破二手車折舊定律 豐田RAV4油電車在美舊車價竟超越新車

2026-06-08 22:50
日本豐田（Toyota）汽車宣布，將把旗下中型皮卡Tacoma的生產線從墨西哥遷至美國。圖為Tacoma TRD Pro皮卡。(美聯社)

豐田砸36億美元擴建德州廠 中型皮卡Tacoma生產線遷回美國

2026-07-07 02:34

廣汽智電混能新優選E9 Premium香港正式發佈 加冕保姆車新王

2026-06-23 05:15

北汽福田eView Connect在泰國強勢首秀 開創東南亞綠色物流新範式

2026-06-16 05:15

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相