豐田砸36億美元擴建德州廠 中型皮卡Tacoma生產線遷回美國
日本汽車大廠豐田（Toyota）今天宣布，將把旗下中型皮卡Tacoma的生產線從墨西哥遷至美國，作為斥資36億美元擴建德州工廠計畫的一部分。
法新社報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前表示，美國不會依現行內容延長美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），意味該協定此後將改為每年審查一次。
鑑於汽車等產業在北美的供應鏈已有深度整合，此舉很可能加劇企業所面臨的不確定性。
豐田去年11月宣布，未來5年將在美國投資多達100億美元。
豐田今天在聲明中表示，將於德州聖安東尼奧（San Antonio）工廠新增一條組裝產線，可望創造2000多個就業機會，並使工廠年產能增加15萬輛。豐田是全球銷售量最高的車廠。
豐田表示，「這項投資目的在於進一步強化公司扎根當地且具競爭力的生產體系，新產線預計將於2030年正式投產。
隨著美國總統川普提高汽車、鋼鐵、鋁等產品關稅，豐田和其他主要汽車製造商正陸續將生產線轉移至美國。
儘管美墨加貿易協定未來10年仍有效，但華府上周表示，未來將改採每年進行審查，預料將衝擊投資人信心。
豐田宣布斥資36億美元擴建德州聖安東尼奧工廠，並新增一條組裝產線，作為整體美國投資計畫的一部分，進一步強化在地生產能力。 主因是美國提高汽車、鋼鐵與鋁等關稅，加上USMCA改為每年審查，讓北美供應鏈面臨更多不確定性，促使車廠調整產線配置。 豐田表示，新產線預計2030年投產，將可創造2000多個就業機會，並讓德州工廠年產能增加15萬輛，提升美國本地供應能力。
精華 FAQ
豐田宣布斥資36億美元擴建德州聖安東尼奧工廠，並新增一條組裝產線，作為整體美國投資計畫的一部分，進一步強化在地生產能力。
主因是美國提高汽車、鋼鐵與鋁等關稅，加上USMCA改為每年審查，讓北美供應鏈面臨更多不確定性，促使車廠調整產線配置。
豐田表示，新產線預計2030年投產，將可創造2000多個就業機會，並讓德州工廠年產能增加15萬輛，提升美國本地供應能力。
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