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比亞迪擴大日本市場版圖 擬2025年開到100家門市

記者陳湘瑾／即時報導
中國電動車領導品牌比亞迪在2022年進入日本市場，並計劃在今年加速擴大市場版圖。（新華社）
中國電動車領導品牌比亞迪在2022年進入日本市場，並計劃在今年加速擴大市場版圖。（新華社）

中國電動車領導品牌比亞迪在2022年進入日本市場，計劃在今年加速擴大市場版圖。近日比亞迪日本公司社長劉學亮接受日媒採訪時表示，計劃2025年將日本銷售網擴大至100家門市。

共同社報導，目前比亞迪在日本已有60多家門市，計劃在日本國內擴大門市網路，以提高存在感。劉學亮提及2025年的開店計畫時表示，一定能做到。儘管美國總統川普對新能源車普及持消極態度，且採取的政策導致市場存在不確定性，但他認為新能源車等帶來的能源版圖重構趨勢不會改變。

同時擔任比亞迪亞太地區銷售負責人的他表示，比亞迪在泰國等東南亞地區將與當地合作夥伴攜手，希望加強生產體制。

快科技報導，比亞迪2022年7月進入日本市場，是第一個進入該市場的中國新能源汽車品牌。首款車型為BYD ATTO 3，售價440萬日元(約3萬美元)，隨後引入海豚、海豹等車型。目前在東京、大阪、橫濱、名古屋和福岡等城市都已開設門市。

日本汽車進口商協會日前公布的數據顯示，2024年度進口汽車銷量為23萬，年減6%。其中，比亞迪在日本的銷量為2,221輛，逆勢增長10%。此外，比亞迪2024年在日本的電動車銷量，首次超越日本本土品牌豐田。

日本 比亞迪 電動車

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