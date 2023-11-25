品牌最後燃油N系列？大改款Hyundai N有望掛上高階2.5升渦輪引擎

第七世代小改款Hyundai Elantra/Avante N。（取材自Hyundai）

儘管在今年3月揭曉了第七世代的小改款Hyundai Elantra/Avante（CN7），原廠對於這輛問世30多年的老牌房車仍有著積極的規畫。近日，現任Hyundai Motor Group現代汽車集團技術顧問，同時也是一手催生Hyundai N Performance性能子品牌茁壯至今的前性能總監Albert Biermann，在接受媒體Drive的訪問時透露了關於下一代Elantra/Avante N的規畫。

第七世代小改款Hyundai Elantra/Avante N。（取材自Hyundai）

Hyundai目前正在討論Elantra/Avante N的未來走向，這包括了是否推出大改款車型，抑或是直接取消開發計畫，讓現行版成為Hyundai N Performance的末代燃油性能車。雖然可能會有人想問，i30 N、i20 N都前途未卜了，Elantra/Avante N怎麼可能會是最後一款純燃油N系列呢？原因是前述兩款性能車都只在歐洲市場發售，但Elantra/Avante N不僅在自家南韓，亦有在北美、澳洲 、中國等地發售。

第七世代小改款Hyundai Elantra/Avante N。（取材自Hyundai）

儘管這輛性能房車的計畫將於今年底前敲定，但Albert Biermann對此表示，下一代Hyundai Elantra/Avante N開發有望，至少從技術上而言，要為其開發新款N車型是有機會的，例如換上目前使用於Sonata N Line上的2.5升SmartStream渦輪增壓四缸引擎，因為排氣量稍大一點的引擎只要經過調教後仍可符合排放法規的標準，同時還能兼顧性能表現；關於這點，Albert Biermann表示，Hyundai的技術部門是沒有問題的。

第八世代小改款Hyundai Sonata N Line。（取材自Hyundai）

提到了這具2.5升T-GDi引擎，在今年發布第八代小改款並冠上「The Edge」之名的Hyundai Sonata N Line，搭配八速濕式雙離合器變速箱，最大馬力可輸出286hp/5800rpm，峰值扭力為43kgm/1650~4000rpm；但同樣也使用這顆引擎的Genesis G7 0（不過G70是縱置後驅）與已停產的Kia Stinger Meister（小改款車型），其最大馬力更調教至300hp的輸出，因此也讓部分外媒期盼下一代Elantra/Avante N達到突破300hp的實力。

圖為Hyundai Sonata N Line所使用的G2.5 SmartStream T-GDi渦輪增壓四缸引擎。（取材自Hyundai）

做為參考，現行Hyundai Elantra/Avante N搭載燃油N系列中的2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎，搭配八速濕式DCT雙離合器變速箱或六速手排變速箱（韓國市場仍提供手排），最大馬力可爆發出276hp/40kgm，透過可持續20秒提升引擎與變速箱最大性能的Overboost增壓功能N Grin Shift (NGS) 後，車輛最大馬力會暫時增加至286hp。雖然乍看之下這具2.0升T-GDi也有來到286hp的時候，但其實是必須透過NGS的加持才能湧出。

第七世代小改款Hyundai Elantra/Avante N是採用2.0升T-GDi直列四缸雙渦流渦輪引擎，其下一代車型很有可能改搭G2.5 SmartStream T-GDi。（取材自Hyundai）

另外，下一代Hyundai Elantra/Avante雖然還未有明確的問世時間表，但參照現代汽車3年一小改、6年一大改的規律，預估第八世代車型有望會於2026年揭曉。