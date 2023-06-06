續航580公里高於預期 Fisker Ocean 6月下旬美國交車

Fisker Ocean。(取材自Fisker)

美國新創電動車 廠Fisker在經過一番寒徹骨後，品牌首款純電休旅 Ocean終於步上了大規模量產的階段，不只於上月開始在歐洲市場交車，Fisker亦宣布品牌將於本月19日開始在自家美國市場交付，而EPA美國國家環境保護局最新測得的續航里程數據也隨著交車宣告正式出爐。

Fisker Ocean。(取材自Fisker)

Fisker Ocean在美國將分為Extreme、Ultra與Sport等三種等級選擇，身為旗艦車型的Ocean Extreme，採前、後軸各配置一具電動馬達的四輪驅動車型，最大馬力可達到564hp/75.1kgm，從零加速至96km/h僅需3.6秒就能完成，車輛極速則被限制在205km/h。值得注意的是，Fisker Ocean所配置的113kWh(淨容量106.5kWh)鋰電池組在經過EPA檢測 後，最大續航距離達到了360英里(約579公里)，超乎原廠先前的預估值。

Fisker Ocean。(取材自Fisker)

品牌執行長Henrik Fisker對於EPA公布的數據表示，「所有一切努力都化成了最甜美的果實，Fisker提供給客戶們比原廠自己預估還要更出色的續航力，而這感覺相當棒。」因為Fisker Ocean在美國有360英里的成績，在歐洲WLTP檢測下更達到了707公里的續航距離，這些似乎都能滿足消費者的需求：一台出色的五人座用車且里程焦慮最小化的純電休旅。

Fisker Ocean。(取材自Fisker)

另外，Fisker Ocean Extreme車型還配置了一年最多可額外提供1500英里(約2414公里)的SolarSky太陽能車頂板。目前消費者仍可以預付250美元的方式下訂Fisker Ocean全車系，而這輛純電休旅在美國市場則是開出Extreme車型6萬8999美元、Ultra車型4萬9999美元、Sport車型3萬7499美元的建議售價。