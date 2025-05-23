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英王查理捨棄特斯拉 改買「武漢生產」蓮花Eletre純電SUV

中通社／香港23日電
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英國國王查理三世購買了來自蓮花跑車的純電動Eletre SUV，供國王在非公務期間使用。圖為該車款在4月24日於上海車展展出。（路透）
英國國王查理三世購買了來自蓮花跑車的純電動Eletre SUV，供國王在非公務期間使用。圖為該車款在4月24日於上海車展展出。（路透）

近日，英國國王查理三世購買來自中國湖北武漢的電動汽車，引發歐美媒體報導。

綜合英國「泰晤士報」（The Times）、「太陽報」（The Sun）、「每日鏡報」（Daily Mirror），美國「野獸日報」（The Daily Beast）等多家媒體消息指，查理三世近日訂購了一輛價值12萬英鎊的高性能蓮花（Lotus）電動汽車，進一步擴充了他令人矚目的豪車收藏。

「泰晤士報」報導稱，這款被稱為「超豪華電動SUV」的蓮花Eletre，兼具頂級性能與環保理念，將被送往查理國王的某處王室莊園，供國王在非公務期間使用。

「太陽報」稱，查理國王拒絕選擇近來爭議不斷的電動汽車生產商特斯拉（Tesla），轉而購入來自蓮花跑車的純電動Eletre SUV。新車將特別噴塗為王室傳統的緋紅色，即所謂的「王室紫紅」。

「野獸日報」報導，英國王室長期偏好英國汽車，對勞斯萊斯（Rolls-Royce）、路虎（Land Rover）和賓利（Bentley）等品牌情有獨鐘。但近年來，這些品牌大多被海外資本收購，生產活動也多已遷出英國。

據了解，蓮花跑車成立於1948年，是英國精品跑車品牌。2017年，中國吉利控股集團收購蓮花跑車，並於2021年成立路特斯科技公司，總部落戶湖北省武漢經濟技術開發區，整合中國、英國、德國研發設計機構及全球資源，面向全球市場打造超高端純電智能汽車。

位於湖北武漢經濟技術開發區的路特斯全球智能工廠，2023年6月19日工人在流水線...
位於湖北武漢經濟技術開發區的路特斯全球智能工廠，2023年6月19日工人在流水線上生產作業。（新華社資料照片）

根據蓮花跑車英文官網訊息，位於英國諾福克郡海瑟爾（Hethel）的團隊負責Eletre車型的產品定義工作，生產製造則在武漢進行。美國彭博、英國「鏡報」等媒體也報導稱，Eletre車型是在武漢生產製造的。

蓮花Eletre在英國的售價約為12萬英鎊，續航里程約450公里。其雙電機動力系統可輸出905馬力，僅需2.9秒即可從靜止加速至100公里／小時，最高時速可達260公里／小時。

武漢 查理三世 SUV

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