繼特斯拉後 豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

上海市與豐田汽車公司22日在上海舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的雷克薩斯（Lexus，凌志）純電動車及電池的研產公司在上海市金山區正式落地。(取材自上觀新聞)

上海市與豐田 汽車公司22日在上海舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的雷克薩斯（Lexus，凌志）純電動車 及電池的研產公司在上海市金山區正式落地。這是Lexus首次在大陸實現本土化生產，並成為繼特斯拉 之後，第2家在大陸獨資建廠的外資車廠，也是首家獨資日本車廠。

上觀新聞報導，儀式上，上海市政府與豐田汽車公司正式簽訂策略合作協議，上海市金山區政府與豐田中國簽署合作備忘錄，金山區新金山發展公司與「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」簽署投資服務協議。上海市委常委、常務副市長吳偉，豐田汽車公司執行董事上田達郎出席並見證簽約儀式。

豐田汽車今年2月在上海市登記成立「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」，綜合陸媒、日媒早前報導，豐田初期將投資人民幣50億元，首期規畫產能10萬輛，提供1,000個職缺，並計畫於2027年投產。

該廠將專注於研發和生產Lexus純電動車型，覆蓋電池技術、智慧駕駛及電池回收等領域。該廠規畫大陸本土零件使用率達到95%以上，生產的新車除了在大陸市場銷售，也將同步銷往日本以及其他海外市場。

公開資料顯示，作為豐田旗下的豪華汽車品牌，Lexus於1994年進入大陸市場，2005年正式在大陸成立特許經銷網路。豐田目前在大陸擁有2家合資公司，分別是與大陸第一汽車集團合資的「一汽豐田」、與廣州汽車集團合資成立的「廣汽豐田」，Lexus則主要以進口方式銷售。

在豐田之前，第1個在大陸設立獨資電動車廠的外企是美國特斯拉（Tesla），廠址同樣位於上海，其「超級工廠」分布在浦東新區及奉賢區，初始投資超過500億元人民幣。