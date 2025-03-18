比亞迪實現「油電同速」 充電1秒跑2公里、5分鐘跑400公里

比亞迪近日發布最新「兆瓦閃充」技術，推出閃充電池、3萬轉電機和全新一代車規級碳化硅功率晶片，同時首次宣布將在大陸各地建設充電網絡，其中全新升級的電池可實現「兆瓦閃充」，充電5分鐘暢行400公里實現「油電同速」。（取材自廣州日報）

中國電動車 龍頭比亞迪 自今年開始連續打出技術關鍵牌，電動化布局持續加速。比亞迪近日發布最新超級e平台技術，推出閃充電池、3萬轉電機和全新一代車規級碳化矽功率晶片，同時首次宣布將在中國各地建設充電網絡，其中，全新升級的電池可實現「兆瓦閃充」，充電5分鐘暢行400公里，實現「油電同速」。

據證券時報報導，比亞迪3月17日晚間召開年內舉辦的第三場技術類型的發表會，超級e平台技術正式發表。比亞迪董事長王傳福在比亞迪超級e平台技術暨漢L、唐L預售發布會上稱，在「兆瓦閃充」技術下，乘用車全域可實現超高電壓1000V、超大電流1000A、超大功率1兆瓦（1000kW）及10C的充電倍率；最高峰值充電速度可實現1秒2公里，5分鐘充電400公里。

王傳福表示，此次比亞迪的閃充電池充電電流做到1000A、充電倍率達到10C，主要靠從電池正極到負極，全方位構建起超高速離子通道，將電池內阻降低50%。

至於在性能上，比亞迪透露，達到單模組單電機功率580kW，最高車速每小時超過300公里，定義全球最強專業純電平台，首發搭載於畫時代旗艦漢L、唐L，即日起正式開啟預售，預售起售價分別為27萬（人民幣，下同）和28萬。

王傳福還指，比亞迪所追求的，就是讓電動車的充電時間和燃油車的加油時間一樣短，也就是在充電速度上實現「油電同速」。比亞迪將在全國各地規畫建設4000多座兆瓦閃充樁；而即將發布的新車漢L和唐L將搭載最新的超級e平台技術。

另，廣州日報引述比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波稱，比亞迪自研的全球首款全液冷兆瓦閃充終端系統，其最大輸出能力可達1360kW，未來將規畫在中國全國各地建設4000多座「兆瓦閃充站」。除自建兆瓦閃充站外，比亞迪獨創的「雙槍充電」技術，可使超充樁秒變閃充樁，快充樁變超充樁；全球首創的「智慧升壓」充電技術，全面兼容公共快充樁，讓用戶樁樁都能充。

據悉，比亞迪將在中國各地規畫建設4000多座「閃充樁」，並將閃充樁技術面向行業共享，「歡迎更多社會資本一起參與進來，共同推動兆瓦型充電設施建設。」