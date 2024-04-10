中國3月車市比亞迪重回銷冠，日系車廠集體掉隊。（新華社）

中國3月乘用車市場銷量重現年增及月增雙增長，中國自主品牌市占率擴大，比亞迪憑藉月銷30萬輛的成績，重回中國國內乘用車銷量首位，較第2名奇瑞汽車銷量超出近13萬輛。這也是比亞迪2024年首次登上月度銷冠。

一財網報導，3月乘用車零售銷量前十名中，中國自主品牌佔據七個席位，分別為比亞迪、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車、上汽乘用車和上汽通用五菱。而合資品牌剩一汽大眾、上汽大眾、特斯拉 。2月在榜的華晨寶馬、廣汽豐田 、東風日產掉出銷量前十名的隊伍。

乘聯會發布資料顯示，3月乘用車市場零售168.7萬輛，年增6%，月增52.8%；1～3月累計零售482.9萬輛，年增13.1%。

3月自主品牌零售93萬輛，年增19%。3月自主品牌國內零售占比54.8%，年增6個百分點；2024年第1季自主品牌市占55%，比去年同期增加5.4個百分點。

值得注意的是，日系品牌零售占比13.8%，年降2.2個百分點。美系品牌市場零售占比8.2%，年降1.8個百分點。

在新能源汽車市場，自主品牌優勢進一步擴大。3月新能源車國內零售滲透率41.6%，較去年同期34%的滲透率提升7.6個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率63.3%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。

回顧自主品牌市場的擴張之路，新能源車是核心驅動力。2月，比亞迪密集推出的榮耀版車型，售價大幅下調，同時卷向新能源車和燃油車市場，引起超過10家車企跟進。

在榮耀版車型降價增配的策略下，比亞迪3月銷量、市占率雙雙獲得明顯突破，且對燃油車構成不小的壓力。

對於合資品牌未來的發展，比亞迪董事長王傳福曾表示，未來3至5年，合資品牌占有率將從40%降到10%，其中30%是中國品牌未來增長的空間。

在比亞迪之後，小米 汽車首款車型SU7的上市再次掀起車市的新一輪價格戰。3月底開始，包括問界、小鵬、極氪、蔚來、昊鉑等五家車企陸續推出限時優惠。

展望4月，乘聯會秘書長崔東樹表示，在一系列降價事件等因素疊加下，消費者觀望情緒加重，希望等車市穩定後再購車。隨著小米汽車上市和新一輪相關車型價格的進一步調整，以及新車型本月進入密集發布期，市場的消費熱情會逐步被激發。