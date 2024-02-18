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拜登政府傳放寬廢排規定 放慢2030年前衝刺電動車銷量計畫

編譯葉亭均／綜合外電
拜登政府傳出擬議放寬廢氣排放限制規定，以便讓車廠在轉向電動車銷售前，有更多時間做準備。圖為美國總統拜登2021年8月從油電混合車Jeep Wrangler Rubicon 4xE下車的畫面。（美聯社）
拜登政府傳出擬議放寬廢氣排放限制規定，以便讓車廠在轉向電動車銷售前，有更多時間做準備。圖為美國總統拜登2021年8月從油電混合車Jeep Wrangler Rubicon 4xE下車的畫面。（美聯社）

根據消息人士說法，美國拜登政府有意放寬放氣排放限制規定，讓汽車製造商有更多時間推動從汽油車轉向電動車的計畫，而非倉促在未來幾年內迅速提高電動車銷量。

紐約時報指出，這代表是拜登政府向汽車製造商和工會的讓步，這也代表直到2030年前，車廠不需要急著大幅提高電動車銷量。紐時是引述三位知悉計畫的消息人士做出報導，同時指出最終規定可能會在春季初期公布。

這項調整出現在美國總統拜登要競選連任、同時試圖處理氣候變遷問題之際，他希望降低來自汽油車的二氧化碳排放，而他也需要取得汽車產業和工會的政治支持。曾在2020年支持拜登的汽車業勞工現在擔心突然轉向電動車，會讓他們失業。另一方面，消費者對電動車需求一直不如車廠所期望，原因是較高的價格、充電站相對稀少讓潛在消費者退卻。

美國前總統川普則乘機抓住電動車議題，向公眾表示這招行不通，並且向汽車業勞工表示，拜登的政策是瘋狂愚蠢的，他會在重返白宮的「第一天」消滅這項政策。

美國環保署（EPA）在去年春季提議有史來最嚴格的廢氣排放限制措施，由於非常嚴格，車廠能遵守的唯一辦法就是在相對短的時間內賣出大量零碳排的電動車。

根據路透報導，EPA去年4月提議要求2032年前新車的碳排量必須減少56%，在涵蓋2027年至2032年的初步擬議計畫中，車廠被期望在2030年前新車銷售中有60%是電動車，到2032年電動車銷量占比提升至67%，以便符合更嚴格的廢排規定。

路透說，修訂後的最終規定預期會在下月公布，EPA將鬆綁直到2030年擬議中的年度廢排規定。路透引述的兩位消息人士說，新規定預期將使得在2030年前，電動車占所有新車銷售的比率未達60%。

紐時報導說，EPA設定要在2032年讓電動車占67%新車與輕型卡車銷售占比的最終目標仍未變，不過主管官員調整了計畫，讓車廠達到規定所需調步調可以放緩，因此，可讓電動車銷量在2030年前逐步增加，接下來則必須大幅攀升。

美國聯合汽車工會（UAW）表示，EPA的計畫必須要修正，要提高嚴格性前必須採取更為逐步的做法，並且需要更長的時間。該聯合工會在1月時表態支持拜膯，儘管共和黨的川普主張拜登的汽車規定將不利汽車產業就業機會。

電動車 拜登 勞工

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