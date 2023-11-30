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消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

編譯周芳苑／綜合29日電
電動車製造商特斯拉位於加州費蒙特工廠的停車場上，都是自家產品。「消費者報告」調查顯示，電動車平均可靠性遠低於以傳統燃油動力汽車；2023年可靠度排行榜中，特斯拉在30個汽車廠牌中排名第14。(美聯社)
電動車製造商特斯拉位於加州費蒙特工廠的停車場上，都是自家產品。「消費者報告」調查顯示，電動車平均可靠性遠低於以傳統燃油動力汽車；2023年可靠度排行榜中，特斯拉在30個汽車廠牌中排名第14。(美聯社)

「消費者報告」(Consumer Reports，CR)調查顯示，電動車平均可靠性遠低於以傳統燃油動力汽車；2021至2023年式電動車故障率比燃油車高了近80%。

2021、2022年式電動車出問題的比率是燃油車兩倍多，2023年式電動車問題率僅較燃油車高21%，電動車可靠性逐步改善。但隨著車輛老化問題發生率會增加。

2023年可靠度排行榜中，特斯拉(Tesla)在30個廠牌中排名第14，2022年排名19。凌志(Lexus)最可靠，其次是豐田(Toyota)、Mini、Acura和本田(Honda)；墊底五品牌是吉普(Jeep)、福斯(Volkswagen)、Rivian、賓士(Mercedes-Benz)和克萊斯勒(Chrysler)。

該媒體資深總監費雪(Jake Fisher)認為，電動車領導廠商特斯拉擁有多年製造經驗，可靠性提升。

電動車車主最常遇到電池和充電系統出問題、車身面板與內裝零件組裝缺陷；消費者報告稱，電動車製造商仍在學習，經由經驗累積，電動車可靠性可望提升。費雪說，這是解決新技術缺陷和問題的歷程。

可是消費者對於電動車可靠性的憂慮仍揮之不去，加上價格較高、充電站少和充電時間長，轉購電動車躊躇不前。

去年以來電動車銷量成長減緩，2022年6月銷量跨年大增約90%，今年6月年增幅縮小為50%，成長速度恐繼續放慢。

全美約3900家汽車經銷商本周上書總統拜登，要求重新考慮不切實際的燃油經濟性和排放要求；政府要求2023年電動車銷量須達汽車總銷量67%。信中警告，消費者對電動車熱情停滯。

調查發現，插電式混合動力車(plug-in hybrids)比純電動車更易出問題。 經證明不太可靠的車廠如吉普和富豪(Volvo)已量產混合電動車。

消費者報告以2021至2023年的電動車主訂戶為調查對象。

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