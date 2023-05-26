福特CEO：電動車競爭對手是中國 而非通用與豐田

福特汽車公司（Ford Motor Co.）執行長法利。美聯社

福特汽車 公司（Ford Motor Co.）執行長法利今天表示，中國電動車 製造商是福特的主要競爭對手，但是福特相對規模較小難以在成本上競爭。

路透社報導，法利（Jim Farley）在摩根士丹利（Morgan Stanley）永續金融峰會上表示：「我認為我們可以將中國視為主要競爭對手，而非通用汽車（GM）或豐田（Toyota）。中國勢頭愈來愈強。」

法利表示，中國是全球最大的汽車市場，擁有部分最尖端的電池技術，並主導電動車製造業。法利指出，比亞迪、吉利、長城、長安和上汽是中國汽車製造商中的「佼佼者」。

法利認為，要擊敗中國汽車製造商，福特除了已擁有的出色品牌優勢外，還必須降低成本。「但是在對方規模是自己5倍大的情況下，你如何在成本上勝出？」法利表示，歐洲市場開放中國汽車製造商進入，如今他們在歐洲享有高銷量。

福特2月宣布，將投資35億美元在密西根州設廠，利用中國合作夥伴寧德時代（CATL）的技術生產成本更低的電動車電池。

美國財政部勢必會在今年稍晚發布規範，以確認福特與寧德時代的合作案是否違反「受關注的外國實體」禁令，這攸關合作案生產的電動車電池是否享有7500美元扺稅額。福特已因這項合作案招致參議員盧比歐（Marco Rubio）的批評。

法利表示，「美國需要做出決定。如果電池技術在美國本土化卻捲入政治鬥爭，可想而知最終受害的還是消費者。」

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）在本周首次訪問中國，因為通用汽車在中國的銷售陷入低迷。

福特的中國銷量自2016年持續下滑，因而削減成本。福特正在重組中國業務，將其中一家合資企業轉型為低成本商用電動車和內燃機汽車的出口中心。

今年1月，特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）談及中國汽車製造商：「他們工作最努力，也最聰明…所以我們猜測，一些中國公司很有可能成為第二大電動車廠，僅次於特斯拉。」