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孩子幾歲該戒尿布？觀察5具體行為

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

許多家長常會問「孩子幾歲該戒尿布？」，但事實上這個問題並沒有標準答案。台灣國泰醫院復健科臨床心理師黃琡惠表示，大小便控制是幼兒發展「自主」的里程碑，而所謂的「自主」是幼兒自己開始「有意志」地決定做什麼或不做什麼。

因此，父母應該等待適當的時機，在幼兒準備好時鼓勵孩子嘗試大小便／如廁控制。黃琡惠臨床心理師提到，家長可以觀察孩子是否有5個具體行為，當這些時機出現時大多都代表孩子已經準備好了。

出現5具體行為 代表孩子準備好學習如廁

當孩子有自主性，能依自己的偏好做決定、執行基本行動時，父母會希望訓練孩子符合社會規範，此時便會出現所謂的「反抗期」。黃琡惠臨床心理師表示，在孩子渡過早期的反抗過程前，成功學習大小便控制的機會其實並不大。

黃琡惠臨床心理師認為，當孩子表示想要參與練習，或是模仿大人、想要更加獨立時，大部分才代表著孩子已經準備好，可以練習大小便／如廁控制，而家長可以將以下5個具體行為作為參考，觀察出適當的訓練時機：

1.孩子能預先感受到自己要解小便或大便。

2.孩子經由說話、臉部表情或動作，讓成人明白他什麼時候想上廁所。

3.至少能間隔1－2小時尿布沒有濕，代表其膀胱能夠儲存尿液。

4.能夠理解並聽從指導。如：聽到尿尿、大便等相關詞彙時，會模仿動作或前往廁所；看到別人如廁，可以了解是去上廁所的意思。

5.樂意模仿家人或朋友上廁所。如：穿脫褲子、坐在馬桶上、擦拭、沖水、洗手等。

熟悉如廁動作、過程 善用同儕模範、鼓勵孩子

若想增加孩子學習大小便控制的成功機會，除了觀察孩子是否準備好、在適當時機練習外，當幼兒越加熟悉使用廁所的動作及過程，實地練習時就會越自然且越不會害怕。

不過，要如何介紹使用廁所的動作及過程呢？黃琡惠臨床心理師表示，最自然的方法就是讓孩子觀察同性別家庭成員的如廁過程，並再搭配簡單的辭彙或句子向孩子說明。

另外，也可以善用同儕模範鼓勵嘗試，創造成功經驗建立成就感，黃琡惠臨床心理師提到，像在幼兒園裡，因為有其他同伴或哥哥姐姐作為模範，容易觸發幼兒參與、模仿，或是產生「一起」的氛圍，這時會比在家裡更有意願開始嘗試，因此第一次嘗試建議可先從幼兒園開始，有經驗、熟悉後再於家中練習。

黃琡惠臨床心理師也提醒，當孩子順利大小便在馬桶時，大人可以予以肯定、稱讚孩子的嘗試、努力，以「成功上出來了！」、「屁股很乾淨囉！」等給予回饋，建立他的成就感，外界的反應會讓孩子更了解自己的能力，對自己更有信心。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/268-2-4.pdf

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60011

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