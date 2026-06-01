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教育部規則修改最快本月拍板 低薪主修科目恐難申請學貸

記者顏伶如／即時報導
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新規將對就讀低薪主修科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸。示意圖（路透）
新規將對就讀低薪主修科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸。示意圖（路透）

華盛頓郵報1日報導，正在研議中的聯邦學貸規則修改最快本月即將拍板，新規將對就讀低薪主修科目的學生造成衝擊，未來恐難申請學貸，舉例來說，攻讀宗教與宗教研究碩士的聯邦學貸經費大約89%將被切斷；宗教團體、職業學校與其他機構目前紛紛對教育部發動遊說，希望政府修正新規。某些頂尖大學的學科也將受到衝擊，包括西北大學(Northwestern University)、洛杉磯加大(UCLA)、耶魯大學(Yale University)音樂碩士，哈佛大學(Harvard University)與塔夫茨大學(Tufts University)的博物館研究，以及布朗大學(Brown University)的戲劇與劇場科目。

代表多所基督教學院的聖經高等教育協會(Association for Biblical Higher Education)會長狄爾柏恩(Philip Dearborn)說：「我們不希望看到美國宗教高等教育史上出現規模最大的經費刪減。」

贊成修改學貸規定的一派則說，調整規定有其必要，以便防止納稅人稅金流向無法幫忙學生找到好工作的課程。

報導指出，美容美髮、神學、表演藝術等科目，由於畢業生領取薪資較低，根據新規恐將拿不到聯邦學貸。

官員指出，專門提供低薪主修大學與研究所學科的某些職業學校與小型學院，新規實施後恐面臨「災難性」影響。

根據教育部估計，整體而言，約有5%大學主修科目與研究所科目將無法通過新規的薪資測試標準，數十萬名學生恐遭受衝擊。

根據研議新規，學生如果要保留拿到聯邦學貸的資格，學生拿到學位畢業之後，賺取薪資必須跟沒有相同教育程度者至少相等。舉例來說，拿到大學學士學位的畢業生，賺取工資要比只有高中畢業者更高。

中間偏左華府智庫機構「第三條路」(Third Way)教育主任狄米諾(Michelle Dimino)說，要維持聯邦學貸資格的門檻其實非常低，「如果你連這麼低的門檻都無法達標，顯然有些問題需要改進，新規則納入某種程度的究責機制」。

新規當中的收入測試(earnings test)通過標準為，大學生畢業之後賺取工資必須超過高中畢業生工作四年的薪水，對照基準是25歲到34歲之間、只有高中畢業學歷勞工的收入中位數。

碩士畢業生賺取工資則必須超過類似領域學士學位工資收入中位數。如果某個學科連續三年沒能通過收入測試，就將失去聯邦學貸資格。

另外，如果某所大學領取聯邦獎助學金的學生當中，有半數就讀未通過收入測試學科，這些科目將失去裴爾助學金(Pell grants)資格。

學貸 教育部 耶魯大學

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