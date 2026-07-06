我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

世界盃／美國隊巴洛根禁賽暫緩執行 為何破天荒？

17年來首改版…夏威夷新版身分證、駕照 提高防偽功能

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷駕照與州身分證將進行17年來首次改版，納入逾50項安全功能，防止偽造並驗證...
夏威夷駕照與州身分證將進行17年來首次改版，納入逾50項安全功能，防止偽造並驗證真偽。(取自檀香山市府官網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：夏威夷駕照與州身分證將於17年來首次改版更新。
  • 重點二：新版證件適用全州15種類型，預計每年製發約30萬張。
  • 重點三：新設計導入逾50項防偽功能，可強化防盜用與防偽造。

檀香山市府指出，夏威夷駕照與州身分證即將迎來17年來首次改版，外觀煥然一新，防偽安全功能也將大幅提升。

這次改版是自2009年現行版式推出以來首次更新。新版圖樣將適用於全部15種駕照與身分證類型，全州每年約製發30萬張證件。

新版證件將於今年稍後開始製作。現有駕照與州身分證在其印製的有效期限屆滿前仍持續有效。駕照或身分證將於六個月內到期之民眾，可至Alohaq.org預約辦理換發。尚未符合換發資格、但希望及早取得新版證件的民眾，屆時可透過線上補發證件服務申辦。補發證件將保留申辦人原有的照片與個人資料，僅採用新版設計。

領導這項全州更新計畫、為夏威夷證件導入尖端防偽科技的市府客戶服務部（Department of Customer Services）主任Kim Hashiro表示，新版設計將使夏威夷駕照與身分證躋身全球最安全的身分證明文件之列，希望全州各地居民都能以持有這些證件為榮。

新版設計在頌揚夏威夷特色的同時，融入了精密的防偽元素。正面保留現行證件上的熟悉圖案，包括著名的彩虹、夏威夷群島鏈及州旗。背面則呈現夏威夷州魚鼓斑鼻魚（humuhumunukunukuāpuaʻa），並搭配珊瑚礁圖案，映照出島嶼海洋生態之美。這些設計元素中有許多同時作為內嵌安全特徵，部分僅能在特定條件下才可辨識。

新版證件採用先進技術，有助防範身分盜用、偽造及詐騙。新增的安全功能包括雷射雕刻黑白照片與個人資料、防竄改圖案，以及可憑觸感辨識的凸字印刷。整體而言，新版證件共納入逾50項安全功能，用以防止偽造並驗證真偽。

精華 FAQ

  • 這次是自2009年版式推出後首次全面更新，外觀重新設計，並加入更先進的防偽技術。新版將適用於全州15種駕照與身分證類型，目標是提升辨識度與安全性。

  • 新版證件將於今年稍後開始製作，現有駕照與州身分證在印製的有效期限內都仍有效。若證件六個月內到期，可上Alohaq.org預約換發；未到期者之後也可申辦補發。

  • 新版證件結合夏威夷彩虹、群島鏈、州旗與背面的humuhumunukunukuāpuaʻa及珊瑚礁圖案，並內嵌安全特徵。另有雷射雕刻照片、防竄改圖案與凸字印刷等防偽措施。

夏威夷

上一則

富邦貸款公司 精辦各類房屋貸款 經驗豐富

下一則

賓州賀喜市的故事 巧克力與世界盃美足主將之家

延伸閱讀

應對期中選舉 ACoM聚焦選票安全

應對期中選舉 ACoM聚焦選票安全
伊州新法 2028年起超速累犯須裝限速器

伊州新法 2028年起超速累犯須裝限速器
役政用華僑證明書 7月1日起提供數位版

役政用華僑證明書 7月1日起提供數位版
卡斯楚多家同志酒吧引進人臉辨識 惹隱私爭議

卡斯楚多家同志酒吧引進人臉辨識 惹隱私爭議

熱門新聞

堪薩斯州一名21歲的亞裔男大生張肯尼(Kenny Truong，音譯)，不幸在俄勒岡州的藍池溺亡。(Gofundme)

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

2026-07-01 10:25
新澤西郊區的搶房熱潮仍看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。圖為新澤西房子。（美聯社）

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

2026-07-01 16:22
維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

狂撞10車奪5命 華裔司機出庭拒認罪 全案交付陪審團

2026-07-02 09:01
俄州檢察長威爾遜(Andy Wilson)說明該州一處住宅，發現16名孩童遭虐。(美聯社)

連牲畜都過得比較好 俄州檢察長痛揭16童遭恐怖虐待

2026-07-01 15:41
勞登郡警長辦公室公布涉及金條詐騙的嫌犯，為華裔男子吳俊傑(Junjie Wu，音譯)。(勞登郡警長辦公室)

修復電腦竟要求支付金條得逞 維州華男詐騙落網

2026-07-01 10:01
示意圖。（圖／AI生成）

年輕人買房難 大華府父母用這2招幫子女

2026-06-29 02:10

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議