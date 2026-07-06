17年來首改版…夏威夷新版身分證、駕照 提高防偽功能

夏威夷駕照與州身分證將進行17年來首次改版，納入逾50項安全功能，防止偽造並驗證真偽。(取自檀香山市府官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏威夷駕照與州身分證將於17年來首次改版更新。

夏威夷駕照與州身分證將於17年來首次改版更新。 重點二： 新版證件適用全州15種類型，預計每年製發約30萬張。

新版證件適用全州15種類型，預計每年製發約30萬張。 重點三：新設計導入逾50項防偽功能，可強化防盜用與防偽造。

檀香山市府指出，夏威夷 駕照與州身分證即將迎來17年來首次改版，外觀煥然一新，防偽安全功能也將大幅提升。

這次改版是自2009年現行版式推出以來首次更新。新版圖樣將適用於全部15種駕照與身分證類型，全州每年約製發30萬張證件。

新版證件將於今年稍後開始製作。現有駕照與州身分證在其印製的有效期限屆滿前仍持續有效。駕照或身分證將於六個月內到期之民眾，可至Alohaq.org預約辦理換發。尚未符合換發資格、但希望及早取得新版證件的民眾，屆時可透過線上補發證件服務申辦。補發證件將保留申辦人原有的照片與個人資料，僅採用新版設計。

領導這項全州更新計畫、為夏威夷證件導入尖端防偽科技的市府客戶服務部（Department of Customer Services）主任Kim Hashiro表示，新版設計將使夏威夷駕照與身分證躋身全球最安全的身分證明文件之列，希望全州各地居民都能以持有這些證件為榮。

新版設計在頌揚夏威夷特色的同時，融入了精密的防偽元素。正面保留現行證件上的熟悉圖案，包括著名的彩虹、夏威夷群島鏈及州旗。背面則呈現夏威夷州魚鼓斑鼻魚（humuhumunukunukuāpuaʻa），並搭配珊瑚礁圖案，映照出島嶼海洋生態之美。這些設計元素中有許多同時作為內嵌安全特徵，部分僅能在特定條件下才可辨識。

新版證件採用先進技術，有助防範身分盜用、偽造及詐騙。新增的安全功能包括雷射雕刻黑白照片與個人資料、防竄改圖案，以及可憑觸感辨識的凸字印刷。整體而言，新版證件共納入逾50項安全功能，用以防止偽造並驗證真偽。