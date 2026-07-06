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WA Cares開放給付 公共長期照護險啟動 最高3萬6500元

編譯組/綜合報導
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華盛頓州州長弗格森(左四)宣布，長期照護給付保險計畫WA Cares自7月起提供...
華盛頓州州長弗格森(左四)宣布，長期照護給付保險計畫WA Cares自7月起提供給付。(取自華盛頓州府官網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：WA Cares自7月起開放給付，成為華盛頓州首個公共長期照護保險。
  • 重點二：計畫資金來自薪資0.58%稅款，完整給付最高可領3萬6500美元。
  • 重點三：給付可用於居家照護、無障礙改造、餐食交通及家人照護費用。

華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）宣布，全美首創的長期照護給付保險計畫WA Cares，自7月起提供給付。

WA Cares計畫旨在協助華盛頓州民更長久地在自家安全、獨立地生活，並為各個家庭提供極需的財務資源。WA Cares的給付資金來源，是每月自薪資中提撥0.58%的薪資稅款。多數華盛頓州勞工提撥此項費用。目前，完整給付金額為3萬6500美元，並隨通貨膨脹自動調整。

符合資格的州民，可從多元的服務與支援項目中選擇，例如居家照護、居家環境改造、送餐到府，以及助行器、洗澡椅等輔助器材。給付款項亦可用於支付親人（包括配偶）提供照護服務的費用。

至於給付資格，申請人須同時符合提撥要求及照護需求。即使是自2023年7月起僅提撥部分年度的在職勞工或近期退休人士，也可能已符合資格，可於需要照護時動用相關給付。

申請人須先建立福利帳戶 ，並填寫線上申請表。申請人也可請親友或代理人協助，或撥打844-CARE4WA以電話方式申請。WA Cares將查核申請人的提撥紀錄，確認是否符合提撥要求，並由WA Cares團隊成員與申請人面談。核准後，受益人即可動用最高3萬6500美元的涵蓋服務與支援項目給付額度。

州府估計，近半數州民將於未來十年內出現對長期照護服務或支援的需求，但多數人負擔能力不足。對這些家庭而言，WA Cares是一條生命線。WA Cares的給付，涵蓋私人保險或聯邦醫療保險（Medicare）通常不給付的服務，例如居家照護員、扶手桿與坡道等居家安全設施、浴室改裝、照護用品、餐食及交通接送。這些支援與服務，能幫助州民在因重大傷病，或因年齡增長而需要日常協助時，仍得以留在自己家中生活。

弗格森說：「我們大多數人在人生某個階段都會需要長期照護。對華盛頓州而言，這是歷史性的一刻，我們是全國第一個、也是目前唯一一個為勞工提供可負擔長期照護管道的州。」

精華 FAQ

  • WA Cares已自7月起正式開放給付，目的在協助華盛頓州民更久地安全、獨立住在家中，並為家庭提供長期照護所需的財務支援。

  • WA Cares的資金來自勞工每月薪資提撥0.58%的薪資稅，完整給付金額目前為3萬6500美元，且會隨通貨膨脹自動調整。

  • 符合資格者可用於居家照護、居家安全改造、送餐到府、助行器與洗澡椅等器材，也可支付親人包含配偶提供照護的費用。

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