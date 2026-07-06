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華州塔科馬孕婦遭犬攻擊 醫生緊急引產母子平安

編譯組／綜合報導
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遭犬隻攻擊的威爾森順利產嬰，但她本人尚未復原。親友已發起網路募款活動，協助分擔醫...
遭犬隻攻擊的威爾森順利產嬰，但她本人尚未復原。親友已發起網路募款活動，協助分擔醫療開銷。(取自GoFundMe)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：塔科馬孕婦在預產期當天遭兩隻脫逃犬攻擊，緊急引產保住母子平安。
  • 重點二：受害者多處咬傷且腹部遭犬隻咬住，術後又出現感染，復健仍在進行。
  • 重點三：涉案犬隻因圍籬破洞逃出，已被沒入並列危險動物，飼主面臨罰款與訴訟。

綜合King 5等媒體報導，華盛頓州塔科馬市近日發生犬隻攻擊事件，孕婦威爾森（Renee Wilson）在自家公寓停車場遭兩隻脫逃犬隻攻擊，導致醫師緊急引產。所幸男嬰平安誕生，母親仍在治療及復健中。

事發於6月25日上午，地點位於普吉特灣大道4000街區。當天是威爾森的預產期，她原本要將新購入的嬰兒汽車座椅搬上車，卻在毫無防備下遭到攻擊。威爾森回憶，她聽見狗吠聲，轉頭便看見兩隻犬隻朝她所飼養的吉娃娃衝來。「牠們衝過來想攻擊我的狗，所以我立刻擋在牠前面，」她說，沒想到兩隻狗隨即轉而攻擊她。

根據監視器畫面，這兩隻狗分別是比特鬥牛㹴（American Pit Bull Terrier）與惡霸犬（American Bully）。攻擊過程中，威爾森的手臂、大腿、頭部及腿部遭多處咬傷；其中一隻狗一度咬住她的腹部不放。「我當時心想，天啊，我的寶寶完了，」威爾森說。所幸鄰居聞聲趕來救援，一名男子持掃帚驅趕犬隻，另一名女子也上前協助。

警方調查發現，這兩隻狗是從飼主早已知情、卻遲未修補的圍籬破洞中逃出。急救人員抵達後，將傷勢嚴重的威爾森送往當地醫院。由於身體創傷過重，醫師評估後決定提前引產。她的兒子順利誕生，健康狀況良好，未受攻擊波及。

然而，威爾遜的復原之路卻不平順。除了外部咬傷外，她術後併發感染，目前一條腿仍無法自由活動，須持續接受物理治療。

塔科馬市動物管制處官員柯許(Brittany Kirsch)表示，涉案的兩隻狗已於事發當日遭沒入扣留，翌日被列為「危險動物」。鑑於此次攻擊事件情節嚴重，動物管制單位決定申請對兩隻狗執行人道安樂死。飼主依規定有10天期限，向法官提出上訴。

此外，飼主也面臨未替犬隻辦理登記，以及縱放犬隻在外遊蕩等輕罪指控，總計罰款金額約2000美元。威爾森表示，她計畫對飼主提起民事訴訟，要求賠償此次事件造成的身心創傷與醫療損失。目前，親友已為她發起網路募款活動，協助分擔醫療開銷。

精華 FAQ

  • 事件發生於6月25日上午，地點在華盛頓州塔科馬市普吉特灣大道4000街區的公寓停車場。當時受害孕婦正要搬運嬰兒汽車座椅，卻突然遭到兩隻脫逃犬隻攻擊。

  • 因她遭多處咬傷，包含腹部被咬住，身體創傷相當嚴重。醫師評估後認為繼續懷孕風險過高，於是緊急安排引產，所幸男嬰順利出生且健康狀況良好。

  • 兩隻狗已在事發當日被扣留，隔天列為危險動物，動物管制單位正申請安樂死。飼主則因未登記與縱放犬隻遭罰，還可能面對民事求償。

華盛頓州

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