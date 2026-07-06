資金到位…夏威夷設寄養兒童儲蓄帳戶 全美首創
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夏威夷州長格林（Josh Green）宣布，透過與戴爾基金會（Michael & Susan Dell Foundation）及弗里德曼（Ed Freedman）的Stable Road基金會合作，夏威夷已籌得所需資金，讓每位符合資格的寄養兒童（新生兒到17歲）擁有已提撥資金、享稅務優惠的儲蓄暨投資帳戶，成為全國第一州。
此項計畫是對全國性「投資未來」（Fostering the Future）倡議的回應，該倡議設立了聯邦《530A條款》儲蓄帳戶計畫，為寄養兒童提供專屬的儲蓄暨投資帳戶，年滿18歲後即可動用。在夏威夷，符合資格的寄養兒童將透過聯邦與慈善資源的結合，同時獲得帳戶及種子資金。
州府指出，聯邦政府為2025年至2028年間出生的兒童提供1000美元的種子挹注款。戴爾基金會則為2025年前出生、10歲以下的寄養兒童提供250美元。Stable Road基金會則為11歲至17歲的寄養兒童提供每人250美元挹注款。經由整合各方力量，夏威夷成為全國第一個為所有年齡層符合資格寄養兒童提供已提撥資金帳戶的州。
州長格林指出，我們的責任是讓每個孩子都有成功的機會，尤其是那些仰賴州政府照顧的孩子。他說：「藉由確保每位符合資格的寄養兒童都擁有已提撥資金的投資帳戶，我們正在為這些年輕人邁入成年時打下更穩固的基礎。」
「夏威夷的每個孩子都應有機會發揮所長，無論處境如何，都不應有任何孩子（keiki）被遺落，」Stable Road基金會創辦人弗里德曼說，「聯邦政府與戴爾基金會已照顧到10歲以下的寄養兒童，因此我們為夏威夷11歲至17歲每位寄養兒童的『川普帳戶』（Trump Account）提供250美元種子資金，這正是目前無人涵蓋的族群。」他也呼籲全州乃至全國的領袖們共同響應。
協助全美50州家庭開立兒童儲蓄帳戶的無黨派倡議組織Invest America執行董事利拉（Matt Lira）說：「這對夏威夷的寄養兒童而言是一個劃時代的時刻。我們能留給下一代最重要的資產之一，便是擴大的希望與機會，而在美國經濟成長中擁有實質的一份，正能同時實現這兩者。」
弗里德曼的Stable Road基金會是一個總部位於茂宜島（Maui）、致力於服務夏威夷孩童與社區的慈善組織。戴爾基金會則在全國範圍內支持兒童機會發展。兩個合作夥伴皆與Invest America合作，將「投資未來」計畫推廣至夏威夷每一位符合資格的寄養兒童。
州府將為新生兒到17歲的符合資格寄養兒童，提供已提撥資金且享稅務優惠的儲蓄暨投資帳戶，讓他們滿18歲後可動用，協助成年銜接。 資金來自聯邦政府、戴爾基金會與Stable Road基金會合作。聯邦提供2025至2028年出生兒童1000美元，兩個基金會則補足較年長寄養兒童的種子款。 因為夏威夷整合聯邦與慈善資源後，能替所有年齡層符合資格的寄養兒童都提供已提撥資金帳戶，補齊原本未被涵蓋的族群，因此成為首州。
精華 FAQ
州府將為新生兒到17歲的符合資格寄養兒童，提供已提撥資金且享稅務優惠的儲蓄暨投資帳戶，讓他們滿18歲後可動用，協助成年銜接。
資金來自聯邦政府、戴爾基金會與Stable Road基金會合作。聯邦提供2025至2028年出生兒童1000美元，兩個基金會則補足較年長寄養兒童的種子款。
因為夏威夷整合聯邦與慈善資源後，能替所有年齡層符合資格的寄養兒童都提供已提撥資金帳戶，補齊原本未被涵蓋的族群，因此成為首州。
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