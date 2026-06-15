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檀香山年度盛會「仲夏夜之光」 7月18日璀璨回歸

編譯組/綜合報導
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檀香山一年一度的「仲夏夜之光」活動將於7月18日回歸。圖為2019年活動一景。(...
檀香山一年一度的「仲夏夜之光」活動將於7月18日回歸。圖為2019年活動一景。(取自檀香山市府官網)

檀香山市府指出，一年一度的「仲夏夜之光 （Midsummer Night′s Gleam）」活動將於7月18日下午3時至晚上9時，在福斯特植物園（ Foster Botanical Garden）盛大舉行。

檀香山市府公園與康樂局（DPR）邀請民眾前來這座位於檀香山市中心的植物園綠洲，共度難忘夜晚。屆時園區將化身為充滿奇幻色彩的夢幻天地，帶來驚喜、創意與社區交流的獨特體驗。

市府指出，活動將於下午展開，安排適合各年齡層參與的互動體驗與親子活動，包括故事分享、遊戲、手工藝製作、社區藝術創作、泡泡秀、植物贈送及園藝示範等。隨著夕陽西下，占地14英畝的園區將在璀璨燈光、音樂與舞蹈表演的點綴下煥發生機，營造令人沉醉的黃昏奇境。

活動期間還將有多元族裔文化表演輪番登場。現場也有餐車提供各式甜點與鹹食。民眾也可自行攜帶食物及不含酒精飲料入園，但禁止吸菸、攜帶寵物，以及使用高背椅與桌子。

由於植物園容納人數限制，這項活動最多約可容納5000人參加。主辦單位建議有意參加者提前購票，以確保能夠入場體驗這場仲夏夜盛會。

這項價格親民的活動歡迎全家大小參加。門票價格為：成人每人5美元；6歲至17歲兒童及青少年每人1美元；5歲及以下幼童免費入場。

線上預售票將自6月15日上午9時（夏威夷標準時間）起開放購買，可使用Visa、Mastercard及JCB信用卡付款，購票網址為：bit.ly/MidsummerGleam。實體預售票則於6月29日至7月16日期間，每日上午9時至下午3時30分，在福斯特植物園主售票處販售。活動當天也將於開園後提供現場購票服務。

此外，園區停車位僅供身心障礙人士（ADA）使用，其他參加者建議搭乘大眾運輸工具、利用路邊停車位、停放於附近的Kauluwela小學有限車位，或使用周邊收費停車場。

精華 FAQ

  • 活動訂於7月18日下午3時至晚上9時，在檀香山市中心的福斯特植物園舉行，由市府公園與康樂局主辦，屆時園區將化身夢幻夜景。

  • 下午時段安排故事分享、遊戲、手工藝、社區藝術、泡泡秀、植物贈送與園藝示範等活動，讓各年齡層都能參與並享受互動樂趣。

  • 活動最多約容納5000人，成人5美元、6至17歲1美元、5歲以下免費；可帶食物與無酒精飲料，但禁止吸菸、寵物、高背椅與桌子。

親子 植物園 寵物

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