籌措道路維護資金 金恩縣明年調高銷售稅

在多年面臨道路維護經費短缺後，金恩縣議會（King County Council）12日以5比4表決通過調高銷售稅，以支應道路維修與改善需求。新稅率將於2027年1月1日生效，無須交由選民公投決定。

此次增稅幅度為0.1個百分點，相當於每消費100美元多繳10美分，適用於金恩縣境內城市、郊區及未建制地區居民。縣府估計，一個收入中位數家庭每年將因此多負擔約40美元。

若西雅圖 市長威爾森（Katie Wilson）提出的西雅圖公車服務專用稅案獲得通過，西雅圖市整體銷售稅率將升至10.8%；相較之下，不屬於Sound Transit轄區的未建制地區稅率約為9%。

這項措施也再次引發華盛頓州 稅制公平性的討論。由於銷售稅對低收入 家庭影響較大，外界批評其屬於累退稅制，許多選民已無法再承受新的稅務負擔。支持者則認為，在缺乏其他穩定財源下，調高銷售稅是最可行的選擇。縣議員Sarah Perry表示，道路若持續失修，未來重建成本將更高，因此必須現在就投入資源維護。

根據州法規定，縣議會可透過「交通效益區」機制徵收0.1%的銷售稅做為道路基金，無需經選民批准。但若未來再提高0.2個百分點，則必須交由選民投票決定。部分議員已開始討論明年推動相關公投案，以增加公共運輸經費。

金恩縣道路系統長期面臨資金不足問題。雖然縣府負責維護約1500哩車道及193座橋梁，但道路經費主要仰賴未建制地區居民繳納的房產稅，難以支應日益增加的維修需求。此外，部分在去年冬季洪水中受損的道路迄今仍未重新開放。

目前金恩縣道路服務部門年度預算約1億5400萬美元，但官員估計每年尚有約2億美元的維修積壓需求。此次增稅預計每年可增加約1億200萬美元收入，有助縮小資金缺口。