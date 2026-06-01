成本上漲 西雅圖2老字號餐廳將關閉

在西雅圖經營了 23 年的馬拉喀什（ Marrakesh ）餐廳於上周三正式關閉。（Google Maps）

西雅圖 兩家老字號餐廳即將永久休息。

西雅圖時報(Seattke Times)報導，經營了23年的馬拉喀什(Marrakesh)餐廳於上周三正式關閉。這家摩洛哥餐廳以其盛大的儀式和五道菜的品嚐菜單而聞名；在貝爾敦(Belltown)的餐廳裡，肚皮舞者翩翩起舞，餐廳被布置成一個裝飾著北非掛毯的蘇丹帳篷。

在周五發布於Instagram的告別信中，餐廳管理層感謝「所有充滿好奇心的美食家、充滿靈感的旅行者、忠實的本地居民以及來自世界各地的遊客。能夠參與到無數重要的里程碑、生日、周年紀念日、節日、婚禮、電影拍攝等活動中，我們感到無比你們。能夠受託舉辦最有意義的慶祝活動，我們將永遠銘記於心。」

餐廳管理階層告訴西雅圖時報，隨著疫情 蔓延，食客外出用餐的次數仍然不如疫情前那麼多，而城市最低工資上漲和食品供應等高成本等因素也對餐飲業造成了打擊。

據馬拉喀什餐廳管理層稱，其他因素也對餐廳造成影響，例如貝爾敦停車位不足以及周邊地區的安全問題導致顧客流失。

另外在巴拉德(Ballard)，法式╱美式高級餐廳Copine在上周六結束營業後，結束十年的經營。

儘管三年前入圍享有盛譽的詹姆斯比爾德（James Beard Awards）獎「傑出餐廳」全國決賽，但餐廳的共同所有人麥克雷恩（Shaun McCrain）和肯尼（Jill Kenney）告訴西雅圖時報，他們的餐廳也未能倖免於疫情以來餐飲業面臨的諸多挑戰。

在去年夏末接受西雅圖時報採訪時，肯尼表示，為了平衡不斷上漲的成本，他們甚至嘗試透過降薪而不是提高菜單價格來避免顧客流失。肯尼也提到一些意想不到的開支，包括Copine在2021年重新開業後遭遇的多起入室盜竊事件。

對於那些錯過上周六最後用餐的顧客，這對夫婦表示，他們可能會在今年夏天舉辦快閃活動。