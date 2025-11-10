西雅圖通過13億教育房產稅提案 擴大幼教與學童服務

我的頻道

編譯組／綜合報導

西雅圖時報報導，西雅圖選民在4日的投票中，以壓倒性多數通過第1號提案，批准徵收總額達13億美元的房產稅，用於支持全市從幼兒到高中階段的教育服務，顯示市民持續願意投入更多資源在教育領域。根據初步開票結果，此項提案獲得近77%的選民支持。

西雅圖市教育與早期學習局局長夏佩爾（Dwane Chappelle）表示：「我們非常感謝市民對這項工作的信任，也相信這將為所有西雅圖學生帶來更加光明的未來。」他強調，該提案的通過代表市民對教育公平與長遠投資的共識。市府預計將於2026年起展開徵稅及推動新計畫。

根據市政府規畫，這筆資金中最大的一部分，約6.58億美元將投入早期教育，包括擴充市內的托育補助及學前教育名額，以幫助更多家庭獲得負擔得起的幼教服務。另有約5.11億美元將用於K-12學齡學生服務，涵蓋學術與課外增益課程、校園健康中心，以及兒童與青少年的心理健康輔導，確保學生在身心兩方面都能獲得全面支持。

此外，約8200萬美元將用於協助高中畢業生規畫升學與就業，其中相當一部分將投入「西雅圖承諾計畫」（Seattle Promise）。該計畫允許西雅圖公立學校的畢業生免費就讀西雅圖學院（Seattle Colleges），以減輕學生經濟壓力，鼓勵更多人完成高等教育。

此次提案的主要支持團體為政治行動委員會Every Child Ready，根據市選舉財務紀錄，該組織已募得約12萬4000美元的捐款，反對陣營並未籌得任何資金。觀察人士指出，該結果反映出西雅圖選民普遍支持教育支出，尤其在幼教與學生心理健康議題上。

值得注意的是，此次通過的房產稅徵收與西雅圖公立學校（Seattle Public Schools, SPS）的預算分開，市政府並不直接監督學區。今年稍早，選民已批准兩項SPS稅收提案，分別用於課程與營運，以及校舍與科技設施的維護與更新。

祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚菜式多樣 也提供日式精美壽司 節日聚餐的首選

喬州首個鳥類城 底卡特市獲認證 萊格西公園是亮點

