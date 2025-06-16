微軟Build開發者大會 明年移出西雅圖 恐與毒品遊民有關

微軟新一年度的Build開發者大會，將移出公司所在的西雅圖。 （美聯社）

科技媒體The Verge報導，微軟 2026年度旗艦活動Build 開發者大會，將移出公司所在地西雅圖 。據報導，微軟已取消原本在西雅圖會議中心（Seattle Convention Center）為Build大會保留的所有未來年度檔期。

微軟未具名發言人向「The Seattle Medium」表示：「我們對2026 年Build大會的計畫已有調整，但明年舉辦一場能賦能創作者與開發者的大型活動的願景不變。我們感謝西雅圖市及當地社區多年來的支持。」當被媒體詢問為何決定將Build大會移出西雅圖時，微軟僅重申上述聲明，未進一步說明原因。

據西雅圖旅遊推廣機構Visit Seattle內部資料，失去Build活動將使西雅圖每年流失約9300間房晚訂單，城市商務與旅遊收入損失不容小覷 。該大會吸引成千上萬開發者，對當地酒店、餐飲、交通與零售業造成有效拉動。此一重要開發者盛會離開，也可能觸發地方政府與西雅圖市長辦公室的政治檢討，重新檢視市中心治理與公共環境維護。

目前尚不清楚明年的Build大會將移往何處舉行，微軟尚未正式發布，但多方傳聞點名舊金山 、拉斯維加斯等皆為可能選項 。IT之家等媒體報導首選為舊金山，該地長期舉辦許多大型科技會議，也具備容納萬人規模的會議設施 。此外，Build 2026可能採取純線上、線下（Hybrid）或完全轉為多城市巡迴等多重形式，微軟強調仍將秉持「賦能開發者」使命，也許會重新設計活動模式，以提升靈活度與參與度。

「The Seattle Medium」指出，這次決策可能和與會者對西雅圖市中心環境的體驗有關。據一封未具名的電子郵件透露，部分Build與會者反映「街道普遍不潔、毒品公開使用，以及街頭遊民大量聚集」等問題。2025年Build大會才剛於5月下旬舉辦，場館外出現大批示威者，抗議微軟與以色列政府之間的合約關係。抗議者釋放綁有警報器的氣球、懸掛布條、撒發傳單，甚至打斷微軟部分Build主題演講與會議進程，導致本屆大會的安保規格明顯提升。

自2017年起，微軟便將Build大會固定於西雅圖舉辦，僅2020至2022年因新冠疫情改為線上活動。Build 大會最早於2011年作為公司專業開發者大會（PDC）與MIX活動的後繼活動登場，首屆選在加州安那罕會議中心舉行。2012年，微軟將Build大會搬回公司總部園區舉辦，之後連續四年於舊金山Moscone會展中心舉辦。