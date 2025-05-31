華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開
華盛頓州一輛運送蜂箱的大卡車周五在接近加拿大邊境的公路上翻覆，車上高達2.5億隻蜜蜂飛出，當地政府緊急發布警告，呼籲民眾「不要靠近現場」。
BBC報導，這起意外發生在周五，卡車載運約3萬2千公斤的蜂箱，翻車意外後，箱內數以億計的蜜蜂四處飛竄。華盛頓州沃特科姆郡（Whatcom County）警長辦公室表示：「我們的目標是儘可能多地拯救這些蜜蜂。」
警方緊急封鎖了現場，並指出「直到蜜蜂安全回巢前，道路都將持續關閉」。該辦公室也在社群媒體上發文警告：「目前已有2.5億隻蜜蜂四處飛舞。由於有脫逃與群聚的風險，請避開該區域。」
在數十名專業養蜂人的協助下，警方與消防單位合力進行蜂群救援。「我們正在協助重新安置蜂箱，讓蜜蜂有機會自行回巢並找到牠們的蜂后，這個過程預計需要24到48小時。」警方說明。
根據當地警方後續的更新貼文，截至周五晚間已有超過20位養蜂人自發趕來支援。「感謝這群了不起的養蜂社群，他們的幫忙對我們來說至關重要。」警方在臉書上寫道，「到明天早上，大多數蜜蜂應該會回到蜂箱裡。」
從警方釋出的現場影片可見，整輛白色卡車幾乎被蜜蜂包圍，車頂與車頭滿是飛舞的蜂群，場面相當驚人。
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