華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

蜜蜂示意圖。（取自Pexels）

華盛頓州 一輛運送蜂箱的大卡車周五在接近加拿大邊境 的公路上翻覆，車上高達2.5億隻蜜蜂飛出，當地政府緊急發布警告，呼籲民眾「不要靠近現場」。

BBC報導，這起意外發生在周五，卡車載運約3萬2千公斤的蜂箱，翻車意外後，箱內數以億計的蜜蜂四處飛竄。華盛頓州沃特科姆郡（Whatcom County）警長辦公室表示：「我們的目標是儘可能多地拯救這些蜜蜂。」

警方緊急封鎖了現場，並指出「直到蜜蜂安全回巢前，道路都將持續關閉」。該辦公室也在社群媒體 上發文警告：「目前已有2.5億隻蜜蜂四處飛舞。由於有脫逃與群聚的風險，請避開該區域。」

在數十名專業養蜂人的協助下，警方與消防單位合力進行蜂群救援。「我們正在協助重新安置蜂箱，讓蜜蜂有機會自行回巢並找到牠們的蜂后，這個過程預計需要24到48小時。」警方說明。

根據當地警方後續的更新貼文，截至周五晚間已有超過20位養蜂人自發趕來支援。「感謝這群了不起的養蜂社群，他們的幫忙對我們來說至關重要。」警方在臉書上寫道，「到明天早上，大多數蜜蜂應該會回到蜂箱裡。」

從警方釋出的現場影片可見，整輛白色卡車幾乎被蜜蜂包圍，車頂與車頭滿是飛舞的蜂群，場面相當驚人。