補預算缺口 華州未來4年增稅90億 「史上規模最大」

華盛頓州長弗格森簽署營運預算案，未來四年將增稅90億美元。(美聯社)

西雅圖時報報導，華盛頓州 長弗格森(Bob Ferguson)20日簽署州營運預算案，大幅提高州支出，並在未來四年間增稅約90億美元。共和黨議員譴責弗格森簽署此一「州史上最大規模的增稅案」。

除營運預算外，弗格森還簽署一項150億美元的運輸預算，將用於公路、渡輪與大眾運輸建設，部分資金來自7月1日起每加侖提高6美分的汽油稅，未來每年還將逐步調漲。

在就任初期，弗格森曾承諾將對州政府支出採取更嚴格的控管，並公開否決民主黨 提出的富人稅方案，表示將逐條審查預算以尋找節支空間。但最終，弗格森仍接受了民主黨主導的立法機構通過的一系列重大增稅措施，對企業、高資產及民眾加稅，以填補數十億美元的預算缺口。

弗格森簽署的兩年預算案總額為780億美元，較當前預算期增加逾8%，並提供多數州府員工加薪，維持社福及其他基本服務。

在簽署儀式上，弗格森稱他成功擋下原先民主黨提案中規模高達210億美元的增稅版本，並表示該預算能「維持核心服務」，為公立學校額外增加至少10億美元的資金。他指出，儘管部分州政府已開始削減現金補助或醫療補助等服務，但「在華盛頓州，我們堅守陣地」。

弗格森簽署的營運預算，仰賴多項稅收措施，包括提高各類產業的營業與職業稅（B&O Tax），並對州內課稅所得逾2.5億美元的企業加徵附加費。其他增稅法案包括：對科技與其他服務徵收州銷售稅、提高針對富裕投資者的新資本利得稅、對碳排放交易額度(emission credits)課稅、調漲多項政府費用，例如探索通行證（Discover Pass）、狩獵與釣魚執照、車輛登記、結婚許可與酒類執照費等。弗格森僅否決一項增稅條文，即取消社區銀行的房貸利息扣抵優惠。

值得一提的是，由於華盛頓州對燃油車銷售商加重限制與成本，電動車龍頭特斯拉 (Tesla)因此累積大量可轉售給其他車廠的碳排放交易額度。新法對碳排放交易額度課稅，受影響最大者是特斯拉，因而又被稱為「Tesla Tax」，亦被視為民主黨對特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)立場的政治回應。

此外，弗格森堅持不可動用州政府的「雨天備用基金」，目前保留約20億美元，以備經濟衰退或川普政府進一步削減聯邦資金時之用。