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華州議會撥款11億元 修復鮭魚棲地

編譯組╱綜合報導
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華盛頓州通過追加11億美元預算，推動涵管更換計畫，以排除魚類流的障礙。圖為華州魚類與野生動物局的魚道生物學家查看Newaukum Creek北支流的一處涵洞。（美聯社）
華盛頓州通過追加11億美元預算，推動涵管更換計畫，以排除魚類流的障礙。圖為華州魚類與野生動物局的魚道生物學家查看Newaukum Creek北支流的一處涵洞。（美聯社）

西雅圖時報報導，華盛頓州議會近日通過追加11億美元用於交通廳（WSDOT）依法執行的涵管更換計畫，使這項已執行近20年的修復工程總預算提升至52億美元。不過，這仍需要州長弗格森（Bob Ferguson）在5月20日前審閱預算後決定是否否決部分內容。

涵管問題源自聯邦法院命令。涵管通常是讓溪流通過公路下方的金屬或水泥管道，但設計不當或年久失修的涵管，阻礙了鮭魚與虹鱒的洄游。2013年，21個原住民族因鮭魚洄游受阻起訴州府，聯邦法院裁定華州需在2030年前更換大部分有問題的涵管，並獲美國最高法院支持。

原住民代表、Jamestown S'Klallam主席艾倫（W. Ron Allen）指出，盡管11億美元「仍不足」，但在財政困難下，這筆預算顯示州議員願意重視修復鮭魚棲地的承諾。為此，原住民族與州府將展開新一輪調解，協商涵管更換進度與規模。

原本州參議會曾提議建立一個50億美元專款基金，計畫透過特殊債券方式，將本應撥給地方公務工程的稅收，轉用於涵管替換，預估13年可籌得50億美元。不過，這項提案遭州長及多個地方政府反對，最終未獲通過。

目前確定通過的是2025–2027年156億美元交通預算，其中包括1.2億美元新經費專門用於涵管更換計畫。交通廳曾表示，若要如期完成2030年的涵管更換任務，需再追加50億美元，但即使獲得全額預算，官員也坦言無法按時完成，因此州府與部落同意進入調解。

西雅圖時報去年報導，部分WSDOT的魚道工程即使花費超過1億美元，但若缺乏後續配套投資，仍形同無用，這讓部分部落領袖與立法者對修復計畫的實效提出疑問，尤其是在州府面臨數十億財政赤字的情況下。

州眾議會資本預算委員會主席塔林格（Steve Tharinger）指出，議會今年撥出額外45萬美元，以完成一項全州魚類通道障礙物替換策略。他說，相較於集中於州級工程，他希望未來能達成更平衡的協議，一併考量部落需求與市及級、縣級的鮭魚棲地修復計畫。

部落主席艾倫認為：「不能以一種純粹理想主義的方式看待這個任務，而應該更有彈性、更開放地思考，因為可能有更有效的方法實現我們的目標——讓鮭魚族群與資源恢復到可永續的水準。」

鮭魚 原住民 西雅圖

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