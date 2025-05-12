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涉嫌性勒索、監禁女子 檀香山1稽查員遭停職

編譯組／綜合報導
檀香山市府稽查員前科累累，近日又涉及性勒索，已被停職待查。圖為檀香山市市徽。(取自檀香山市府官網)
檀香山市府稽查員前科累累，近日又涉及性勒索，已被停職待查。圖為檀香山市市徽。(取自檀香山市府官網)

Hawaii News Now報導，檀香山市規畫與許可局（Department of Planning and Permitting）一名稽查員已被停職，原因是涉嫌非法監禁一名年輕女子，並企圖以性勒索換取她的自由。

這名55歲的男子於3日被捕，據稱該名女子成功逃脫後報警。由於他尚未被正式起訴，且指控涉及性侵，媒體暫未公布姓名。

根據執法單位消息，該嫌犯曾將受害者上銬。當該女子出現在卡波雷伊（Kapolei）警察局尋求協助時，手銬仍在她的手腕上。

檀香山警察局僅發布簡短的調查摘要，表示該男子於3日被捕，原因是「他威脅若女子不與他發生性行為，將撤銷她的保釋擔保」。目前尚不清楚從2日下午3點到3日晚間11點之間，具體事件的細節。HNN調查小組證實，嫌犯已於5日晚間以待查釋放（pending investigation）方式離開監獄。

執法專家艾尤（Tommy Aiu）表示：「這個案件在許多層面都非常罕見。最震驚的是，這人竟然是市府員工。」

HNN調查小組發現，該嫌犯自1990年代起就有犯罪紀錄，涉及數十項定罪，包括近十起違反暫時限制令的案件。他也曾因傷害、恐嚇威脅、持有違禁武器與施暴等罪名被判有罪。

艾尤說：「這顯示這個人具有高度的犯罪傾向。像這樣的人擔任具公權力的稽查員職務，對市民而言絕非好事。」

市府發言人則發表聲明表示：「為了確保與這位建築稽查員可能接觸的民眾安全與福祉，我們已將其停職待查。」媒體詢問市府此人2020年受雇時是否曾接受背景調查，市府回應說確實有進行。然而，儘管該男子在前一年就已被判定犯有傷害罪及七項違反暫時限制令的紀錄，他仍獲聘為市府稽查員。

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