全美第12州 華盛頓州禁止馬戲團動物表演

華盛頓州長弗格森簽署法案，限制流動馬戲團、展覽和其他表演中使用大象、熊、野貓科動物及非人靈長類等，7月生效。(美聯社)

華盛頓州 長弗格森（Bob Ferguson）簽署法案，使華盛頓成為全美第12個限制流動馬戲團、展覽和其他表演中使用動物的州。

這項參議會第5065號法案（Senate Bill 5065）4月22日簽署成法，將於7月底生效。該法禁止在流動表演中使用大象、熊、野貓科動物及非人靈長類。

法案由民主黨 籍參議員利亞斯（Marko Liias）提出，並獲得跨黨派支持。利亞斯在新聞稿中表示：「我們衡量一個社會的方式之一，是觀察其如何對待最脆弱的成員–這也包括動物。流動表演迫使動物承受不人道的待遇，不僅危及牠們的生命，也威脅觀眾的安全。我為華盛頓挺身而出、拒絕這種殘酷且不公平的行為而感到驕傲。」

這項立法針對的是那些將大型動物從一地運至另一地以進行表演的流動性節目。這類表演在動物權益界引發不少爭議，尤其是動物在馬戲團及類似活動中常有逃逸或失控的行為模式。

此法案保護的動物類別包括象科、貓科（包括雜交品種，但不包括家貓）、熊科及所有非人靈長類動物。不過，該法案不適用於動物園等固定場所。

根據立法內容，違反此法者將被視為重大輕罪（gross misdemeanor），最高處罰包括5000美元罰款與最多364天監禁。

動物法律保護基金會（Animal Legal Defense Fund）指出：「馬戲團中的圈養野生動物，大多數被關在狹小、空曠的籠子裡，無法進行牠們天性中的自然行為。牠們被迫表演驚嚇甚至疼痛的特技，常常終其一生飽受痛苦。」

流動馬戲團經常造訪華盛頓州。根據Humane World for Animals近期發布的新聞稿指出，近期曾在華州演出的 Jordan World 馬戲團，就曾發生大象逃脫事件。該馬戲團擁有兩頭年老的大象Viola 與 Isa，兩頭大象應在50多歲，皆患有關節 與行動問題。

新聞稿指出：「去年，Viola在Jordan World馬戲團中從馴獸師手中逃脫，在車陣與停車場中奔跑，成為新聞焦點。這已是她第三次逃逸。翌月，她又被送回華州參加縣展演出。」